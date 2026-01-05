باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص فروش بنزین سوپر از طریق خودروهای سیار گفت: در سطح شهر تهران ۵۰ دستگاه سوخت‌رسان سیار داریم که نرخ مصوبه کارمزدها را فرمانداری تعیین می‌کند. پنج دستگاه از این سوخت‌رسان‌ها برای بنزین سوپر اختصاص یافته‌اند و کارمزد آن‌ها مطابق مصوبه فرمانداری تهران است.

وی افزود: هیچ کس اجازه ندارد بیشتر از آن وجهی از مردم دریافت کند. حتماً نظارت خواهیم کرد تا اجحافی در حق مردم صورت نگیرد.

اقوامی‌پناه درباره درخواست‌ها برای افزایش پمپ بنزین در مناطقی که فاصله زیادی تا جایگاه‌ها دارند، گفت: اگرچه ساخت پمپ بنزین وظیفه شهرداری نیست، اما به جهت کمک به دولت و رفع مشکل مردم، هفت جایگاه تک سکویی ساخته‌ایم و در دستور کار داریم که ۱۰ جایگاه دیگر بسازیم و تا اردیبهشت ماه سال آینده تحویل خواهد شد.

وی گفت: برنامه‌ریزی شده است که عدد قابل توجهی پمپ بنزین تک سکویی در سطح شهر تهران ساخته شود تا مشکلات ترافیکی ناشی از ازدحام در صف‌های پمپ بنزین برطرف شود.