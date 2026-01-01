باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مهدی قمصریان، مدیر صندوق تامین خسارتهای بدنی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، دارندگان تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلف به داشتن پوشش بیمهنامههای شخص ثالث هستند. یکی از مهمترین این وسایل، موتورسیکلتها هستند که به دلایل اقتصادی و ترافیکی، میزان استفاده از آن در جامعه در حال افزایش است. بر اساس آمارها، حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد و برآورد میشود که کمی بیش از ۲ میلیون از آنها در حال استفاده از بیمهنامه هستند، در حالی که حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت بر اساس آمارهای موجود فاقد بیمه شخص ثالث هستند.
او افزود: عوامل متعددی برای ایجاد این فاصله بزرگ و شکلگیری این جامعه بدون بیمه وجود دارد، یکی از این عوامل، موانع مرتبط با جرائم بیمهنامه شخص ثالث است. تقریبا هر ساله با پیشنهاد صندوق و مجموعه دوستان ما در بیمه مرکزی و معاونت رئیس محترم مجمع، که وزیر محترم اقتصاد و دارایی هستند، این جرائم بخشوده میشود.
قمصریان در ادامه گفت: این بخشودگی از سیزدهم آذرماه، به مناسبت روز بیمه آغاز شد و تا سیزدهم دیماه که مصادف با ولادت امیرالمؤمنین علیهالسلام است، ادامه دارد. به این ترتیب، تمام دارندگان موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث، یعنی آن جامعه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفری، میتوانند در یکی دو روز باقیمانده تا ولادت حضرت امیر، با مراجعه به نمایندگیهای بیمه یا هر ابزار دیگری، بدون پرداخت جریمه و فقط با پرداخت حق بیمه، موتورسیکلت خود را بیمه کنند.
او افزود: در شرایطی که احتمال تصادفات بالاست و نرخ دیه قابل توجهی در حال حاضر وجود دارد، ضرورت داشتن بیمهنامه بیشتر از همیشه احساس میشود. نرخ دیه در ماههای حرام، کمی بیش از ۲ میلیارد تومان و در ماههای عادی حدود ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است باتوحه به این اعداد و ارقام و احتمال بروز تصادفات، ضرورت دارا بودن بیمهنامه را الزامی میسازد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت: از تمام عزیزانی که موتورسوار هستند، درخواست میکنم از این فرصت استفاده کنند و حتماً بدون پرداخت جریمه، اقدام به خرید بیمهنامه نمایند. حق بیمه موتورسیکلتها برای موتورسیکلتهای معمولی با حجم متعارف حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان است، که اگر بخواهیم به سال تقسیم کنیم، شاید روزانه کمتر از ۷ هزار تومان، یعنی حدود ۶ تا ۷ هزار تومان هزینه حق بیمه میشود. به نظر بسیاری از متخصصین این مبلغ، با توجه به شرایط اقتصادی مردم، عدد بالایی نیست و امیدوارم عزیزان از این فرصت استفاده کنند.
او همچنین در پاسخ به سؤال مطرحشده مبنی بر احتمال تمدید این بخشودگی گفت: در حال حاضر امکان تمدید آن وجود ندارد.