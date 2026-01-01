باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌حسین احدی‌عالی گفت: همزمان با شروع نزولات جوی و کاهش دما در سطح شهرستان‌ها، ضروری است بهره‌برداران به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی، نکات فنی پرورش در شرایط سرما و یخبندان را مراعات کنند.

او با تاکید بر نگهداری دام، طیور و کلنی‌های زنبورعسل در محیط‌هایی با دمای مناسب و جلوگیری از ورود سرما، کوران هوا و آب‌های سطحی به اماکن دامی، افزود: تأمین سوخت زمستانی کافی و کنترل وسایل گرمایشی، موتور برق، همچنین ذخیره آب، علوفه و دان حداقل به مدت یک هفته ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تاکید بر جلوگیری از یخ‌زدگی آب در آبشخور‌های دامی، تانکر‌ها و مخازن آب شرب مرغداری‌ها و هم دما کردن آب شرب دام و طیور هنگام مصرف تصریح کرد: پوشش مناسب کلنی‌های زنبورعسل و در صورت لزوم، نگهداری موقت آنها در محیط‌های بسته و امن در حاشیه منازل مسکونی به منظور پیشگیری از خسارت احتمالی حیاتی است.

احدی‌عالی از بهره‌برداران خواست به منظور جلوگیری از تردد و چرای دام‌های سبک در کوهستان و ارتفاعات و نگهداری دام‌ها در جایگاه‌های مناسب با تغذیه دستی، به ویژه در زمان بارش برف و پوشش کامل مراتع، توجه ویژه به هشدار‌های هواشناسی و اطلاعیه‌های ترویجی جهاد کشاورزی و گروه‌های محلی معتبر در فضای مجازی را جدی بگیرند.

او همچنین جلوگیری از یخ‌زدگی سطح آب استخر‌های پرورش ماهی یا شکستن اصولی یخ، رعایت نکات فنی در تنظیم غذادهی مزارع گرم‌آبی و کنترل دمای آب، ورودی آب و هواده‌ها در مزارع سردآب را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: بازدید متناوب از واحد‌های تولیدی و انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز و گسترش خسارت ضروری است.

منبع: جهاد کشاورزی