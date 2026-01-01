دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: هیچ شواهد علمی معتبری مبنی بر اثربخشی مصرف خام زرده یا نیم‌پز تخم‌مرغ در بهبود گلودرد وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - توصیه به مصرف تخم‌مرغ به صورت خام یا نیم‌پز نه‌تنها کمکی به درمان گلودرد نمی‌کند، بلکه می‌تواند سلامت افراد را به خطر بیندازد.

بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، مصرف تخم‌مرغ خام یا نیم‌پز ممکن است با عوارضی همچون ابتلا به عفونت سالمونلا همراه باشد. سالمونلوز که به‌صورت عفونت روده‌ای و اسهال بروز می‌کند، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های منتقله از طریق مواد غذایی در جهان است و تخم‌مرغ آلوده از عوامل مهم انتقال این عفونت به شمار می‌رود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی غذایی، توصیه می‌کند تخم‌مرغ‌ها در دمای مناسب و در یخچال نگهداری شوند، پس از تماس با تخم‌مرغ خام دست‌ها به‌طور کامل شسته شوند و از مصرف تخم‌مرغ به‌صورت خام یا نیم‌پز خودداری شده و تنها تخم‌مرغ کاملاً پخته مورد استفاده قرار گیرد. این اقدامات ساده، نقش مهمی در پیشگیری از عفونت‌های غذایی و حفظ سلامت عمومی جامعه دارد.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: وزارت بهداشت ، زرده تخم مرغ
