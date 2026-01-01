باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه دانشگاه الزهرا (س) آمده است: پیرو دستورالعمل ابلاغی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به برودت هوا و ناترازی‌های انرژی، به‌منظور رفاه حال دانشجویان و ایجاد آمادگی بهتر برای امتحانات پایان نیم‌سال اول، همه کلاس‌های دانشگاه الزهرا (س) در هفته پایانی ترم (۱۴ تا ۱۸ دی‌ماه) به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

امتحانات در طول هفته مذکور و نیز امتحانات پایان نیم‌سال اول، مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده دانشگاه، به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه علم و فرهنگ نیز اعلام کرد: در پی شرایط جوی، ناترازی انرژی و بر اساس اعلام وزارت علوم، تمامی کلاس‌های آموزشی دانشگاه از روز یکشنبه ۱۴ دی تا پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.

طبق اعلام معاونت آموزشی، این تصمیم با هدف رفاه حال دانشجویان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر در راستای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال اتخاذ شده است. بر این اساس، کلاس‌ها از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه برگزار می‌شود.

امتحانات پایان نیمسال به صورت حضوری و مطابق با تقویم آموزشی مصوب دانشگاه برگزار می‌شود.