شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی معلمان مهرآفرین در استخدام ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی سالهای گذشته، معلمان زیادی از طریق طرحی به نام طرح مهرآفرین استخدام شده و سعی در ارتقای سطح علمی دانش آموزان داشتهاند، اما به دلیل عدم وجود استخدام رسمی، با مشکلات مختلفی مواجه شدهاند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اجرای کد استخدامی و تبدیل وضعیت وضعیت آنها به تاخیر افتاده و موجب نگرانی و سردرگمی آنها شده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
باعرض سلام وخسته نباشید خدمت خبرنگاران جوان عاجزانه خواهشمندیم ازوزیرمحترم آموزش وپرورش، ازسخنگوی وزارت آموزش وپرورش ازنمایندگان مجلس بپرسید کد استخدامی وتبدیل وضعیت معلمان پیمانی مهرآفرین بابیش از۱۸سال سابقه خدمتی به کجا رسید؟ چرا قول میدهند وعمل نمیکنند، یک وعدهی یک ماهه ویک وعدهی ۸ماهه دادندکه هردووعده گذشتندوچرادوسال ازمصوبهی مجلس میگذردکه مصوب کردن معلمان پیمانی مهرآفرین بایدکداستخدامی بگیرندوتبدیل وضعیت شوندوهنوزآن را اجرایی نکردهاند.
