باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه نشان داده است که تنها ۱۰ دقیقه ورزش در روز می‌تواند رشد سرطان روده را متوقف کرده و حتی DNA را ترمیم کند.

طبق این مطالعه که توسط دانشمندان دانشگاه نیوکاسل انجام شده است، حتی یک جلسه ورزشی کوتاه - مانند دوچرخه‌سواری ۱۰ تا ۱۲ دقیقه‌ای - باعث ایجاد یک سری تغییرات مولکولی سریع در خون می‌شود. تیم تحقیقاتی نمونه‌های خون ۳۰ مرد دارای اضافه وزن یا چاق، اما از نظر سایر جنبه‌ها سالم، را قبل و بلافاصله پس از یک جلسه ورزشی کوتاه جمع‌آوری کردند.

هنگامی که این نمونه‌ها تجزیه و تحلیل شدند، افزایش قابل توجهی در غلظت ۱۳ پروتئین مختلف در سرم خون پس از ورزش مشاهده شد. بسیاری از این پروتئین‌ها با عملکرد‌های حیاتی مانند کاهش التهاب، بهبود گردش خون و عملکرد عروقی و تنظیم متابولیسم مرتبط هستند.

نتیجه حتی هیجان‌انگیزتر زمانی بود که سلول‌های سرطان روده در معرض این "سرم فعال" که پس از ورزش در آزمایشگاه به دست آمده بود، قرار گرفتند. محققان تغییراتی را در فعالیت مجموع ۱۳۶۴ ژن در سلول‌های سرطانی مشاهده کردند، از جمله ژن‌هایی که مسئول ترمیم DNA آسیب‌دیده، تولید انرژی در داخل سلول و تنظیم رشد خود سلول‌های سرطانی هستند.

این مطالعه توضیحی مکانیکی بالقوه برای نقش محافظتی شناخته‌شده فعالیت بدنی در برابر سرطان روده ارائه می‌دهد. دکتر سم اورنج، مدرس ارشد فیزیولوژی ورزشی بالینی در دانشگاه نیوکاسل و محقق اصلی این مطالعه، توضیح می‌دهد: «آنچه در اینجا قابل توجه است این است که ورزش نه تنها برای بافت سالم مفید است، بلکه سیگنال‌های قدرتمندی را از طریق جریان خون ارسال می‌کند که می‌توانند مستقیماً بر هزاران ژن در سلول‌های سرطانی تأثیر بگذارند.»

دکتر اورنج می‌افزاید که این بینش، دریچه‌ای به سوی تحقیقات جدید و مسیر‌های درمانی، از جمله توسعه درمان‌هایی که اثرات بیولوژیکی مثبت ورزش را تقلید یا تقویت می‌کنند، باز می‌کند و به طور بالقوه نتایج بیماران سرطانی را در آینده بهبود می‌بخشد. او با یک جمله ساده، اما قدرتمند نتیجه‌گیری می‌کند: «حتی یک جلسه ورزش می‌تواند تفاوت ایجاد کند... این یادآوری است که هر قدم، هر تمرین، در سفر شما برای محافظت از سلامتتان اهمیت دارد.»

ژنیویو ادواردز، مدیر اجرایی سرطان روده بزرگ بریتانیا، از این یافته‌ها حمایت کرد و تأکید کرد که تحقیقات گسترده نشان می‌دهد افرادی که از نظر فیزیکی فعال‌تر هستند، خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ و بسیاری از انواع دیگر سرطان را کمتر دارند. او بر توصیه جهانی مبنی بر حفظ حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط ​​در هفته، مانند پیاده‌روی سریع، دوچرخه‌سواری یا شنا، همراه با یک سبک زندگی سالم که شامل رژیم غذایی پرفیبر و حفظ وزن سالم است، به عنوان بهترین استراتژی پیشگیرانه کلی در برابر این بیماری تأکید کرد.

منبع: ایندیپندنت