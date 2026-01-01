سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با انتشار پیامی در تلگرام، حمله پهپادی به منطقه خرسون را که دستکم ۲۴ کشته و ۵۰ زخمی بر جای گذاشت، محکوم کرد و متهمان اصلی آن را حامیان مالی غربی اوکراین خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه حمله مرگبار به منطقه خرسون را که دست‌کم ۲۴ کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت، محکوم کرد.

زاخارووا در کانال تلگرام خود نوشت که «میلیارد‌ها پول مالیات‌دهندگان» غربی صرف اقدامات اوکراین با هدف کشتن غیرنظامیان از جمله کودکان می‌شود.

او گفت: «ما همه کسانی را که از اوباش تروریست در اوکراین حمایت مالی می‌کنند، به این جنایت متهم می‌کنیم.»

ولادیمیر سالدو فرماندار منطقه خرسون گفت یک حمله پهپادی اوکراین در جریان جشن‌های سال نو در منطقه خرسون حداقل ۲۴ نفر را کشته و ۵۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

سالدو روز پنجشنبه در تلگرام نوشت: «امشب، دشمن یک حمله پهپادی هدفمند به محل تجمع غیرنظامیان برای جشن سال نو انجام داد. سه پهپاد [وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین]به یک کافه و یک هتل در ساحل دریای سیاه در خورلی اصابت کردند.»

سالدو نوشت که یکی از پهپاد‌ها با مخلوطی «آتش‌زا» پر شده بود و افزود که آتش‌سوزی رخ داده است. او گفت: «به دلیل آتش‌سوزی شدید، امکان نجات افراد بیشتری وجود نداشت. آتش تنها صبح امروز خاموش شد.»

منبع: ریانووستی

