ششمین همایش اقوام و ادیان در مکتب شهید سلیمانی با حضور میهمانان کشوری در اروعمیه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - در این همایش که باحضور میهمانان کشوری و استانی و عموم مردم درسالن اجتماعات کتابخانه مرکزی ارومیه ترتیب یافت، معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت:شهید حاج قاسم سلیمانی شخصیتی فراتر از مرزها، قومیت ها و مذاهب داشت و پیام حریت و آزادی و آزادگی را به دنیا مخابره کرد.

دکتر رسول مقابلی گفت: وحدت و کرامت انسانی و تقریب مذاهب و قلوب از آموزه های قرآنی است که با الهام از آنها می توان در عرصه جبهه مقاومت و مقابله با استکبار مبارزه کرد و در برابر دشمنان داخلی ایستاد.

وی با بیان اینکه همراه کردن همه گروهها در کنارهم هنر مکتب شهید سلیمانی است افزود: شهید سلیمانی مبلغ وحدت و پایه گذار امنیت فرامرزی بود،راه نفوذ دشمنان را در آنسوی مرزها سد می کرد تا تهدیدی برای کشور نباشند.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی مشهد الشهدای ۳۶هزار شهید است گفت:این استان در دوران دفاع مقدس درخشیده و خون بهای شهدا امنیت کنونی ماست،تنوع قومی و دینی و مذهبی در آذربایجان غربی جلوه ای بی نظیر از وحدت در عین کثرت بوده و الگویی مطرح کشور است.

مقابلی گفت: اکنون در شرایط جنگ ترکیبی دشمنان وحدت ما را نشانه گرفتند ،اختلاف نظر طبیعی است اما بدخواهان دنبال آن هستند که اعتراضات را به تقابلات و تخاصمات تبدیل کنند،اما هیچگاه به هدف خود نخواهند رسید، همان طور که قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه به دنبال آن بودند که تفرقه و شکاف را بیشتر کنند. اما با نمایش انسجام ملت ایران مایوس شدند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، گفت؛ آذربایجان غربی برای رسیدن به اهداف توسعه نیازمند همگرایی است و درسایه این همگرایی و حفظ کرامت و وحدت انسانی است که رسیدن به توسعه و امنیت ممکن می شود.

سردار نوعی اقدم، از همرزمان شهید سلیمانی نیز در این همایش با بیان اینکه در مکتب سردار حاج قاسم سلیمانی، فرماندهی اخلاق محور تعریف شده است گفت: سردار سلیمانی برخورد عاشقانه، ارادتمندانه با عموم و گروههای مختلف داشت.

وی افزود:مقام اصلاح و اخلاق مقدم بر علم است و سردار سپهبد شهید سلیمانی در مقام اخلاص می فرمود هرکس برای دیده نشدن کار کند، خدا برای دیده شدنش کار می کند و این نشان از خلوص نیت و پاکی وجودی آن سردار شهید داشت که آموزه ای مقدس در مکتب ایشان بود.

سردار نوعی اقدم تصریح کرد: اکنون دشمن فهمیده با هجوم و حمله نظامی نمیتواند کشور را شکست دهد، بنابراین دنبال آنست که جریانات منافقین، فرصت طلبها، سلطنت طلبها و گروهک ها را بسیج کند تا اتحاد ما را به هم بریزد، ولی مثل همیشه ناکام می ماند.

همرزم سردار شهید سلیمانی گفت: در نظام جمهوری اسلامی، ملت ولی نعمت است، با اعتراض سالم مخالفتی نداریم، همه می دانیم مردم مشکلات معیشتی و فشار اقتصادی دارند، امروز تیم اقتصادی ما نتوانسته بحران معیشتی را‌کنترل کند، بنابراین اعتراض حق مردم است اما اغتشاش کار عوامل نفوذی و دشمنان داخلی است، به اعتراض مردم احترام گذاشته، و برابر اغتشاش می ایستیم.

وی در پایان گفت:آذربایجان تجلی همبستگی و خار چشم دشمن بوده و همواره با همزیستی اخلاق محور و اقتدار محور کمر دشمن را شکسته است، امیدواریم با اتحاد و اتفاق و وحدت در این استان قهرمان، روز به روز شاهد پیشرفتش باشیم.