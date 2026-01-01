باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشگاه می‌سی‌سی‌پی از کشف مهمی در سطح مریخ خبر داده‌اند: یخ آب در عمق کم کمتر از یک متر در منطقه آمازونیس پلانیتیا.

این کشف نه تنها به درک ما از سیاره سرخ می‌افزاید، بلکه یک راه حل عملی برای یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی برنامه‌های اعزام ماموریت‌های انسانی به آنجا ارائه می‌دهد: تأمین منبع آب.

اهمیت این کشف در ارتباط آن با آب نهفته است، یک منبع حیاتی که برای هرگونه تلاش جدی برای ایجاد حضور انسان در مریخ ضروری است. آب نه تنها برای نوشیدن مورد نیاز فضانوردان است، بلکه برای تولید اکسیژن برای تنفس، تولید سوخت موشک و بسیاری از کاربرد‌های دیگر برای پشتیبانی از حیات نیز ضروری است.

همانطور که دکتر اریکا لوزی، زمین‌شناسی که رهبری این مطالعه را بر عهده داشت، توضیح داد، تکیه بر منابع محلی کلید موفقیت هر ماموریت انسانی بلندمدت است، زیرا نیاز به حمل مقادیر زیادی از تدارکات از زمین را که یک فرآیند پرهزینه و چند ماهه است، کاهش می‌دهد.

این مکان تازه کشف شده به طور منحصر به فردی در عرض‌های جغرافیایی میانی مریخ واقع شده است و دو ویژگی مهم را با هم ترکیب می‌کند: نور خورشید کافی برای تولید برق از طریق پنل‌های خورشیدی دریافت می‌کند، در حالی که به اندازه کافی خنک می‌ماند تا یخ آب را بدون تبخیر در نزدیکی سطح نگه دارد.

این تعادل، آن را به کاندیدای ایده‌آلی برای سکونتگاه‌های انسانی آینده تبدیل می‌کند و هم منبع انرژی و هم منبع آب را فراهم می‌کند. دانشمندان برای تأیید وجود یخ، از تصاویر با وضوح بالا که توسط دوربین HiRISE در مدارگرد شناسایی مریخ ناسا گرفته شده است، استفاده کردند.

این تصاویر چندین شاخص قوی را نشان می‌دهند، از جمله دهانه‌های اخیراً تشکیل شده که ماده آبی معروف به یخ آب را در معرض دید قرار می‌دهند، الگو‌های سطحی چندضلعی که معمولاً ناشی از انجماد و ذوب آب هستند و شیب‌های آبی فصلی که نشان‌دهنده جریان بالقوه آب شور هستند. این نشانه‌ها در مجموع شواهد قانع‌کننده‌ای از یک مخزن یخ نزدیک به سطح ارائه می‌دهند.

با این حال، اهمیت این کشف فراتر از پشتیبانی از ماموریت‌های انسانی است؛ همچنین پیامد‌هایی برای جستجوی حیات فرازمینی دارد. این یخ به عنوان یک بایگانی طبیعی عمل می‌کند که قادر به حفظ شواهدی از حیات میکروبی گذشته، در صورت وجود، است و همچنین می‌تواند محیطی مناسب برای حیات میکروبی فعلی در آب مایعی که ممکن است در زیر سطح وجود داشته باشد، فراهم کند. این امر افق‌های جدیدی را برای اخترشناسان در تلاششان برای پاسخ به این سوال که آیا حیات در سیارات دیگر وجود دارد یا خیر، باز می‌کند.

با وجود شواهد قوی، دانشمندان تأکید می‌کنند که هنوز راه درازی در پیش است تا ماهیت و مقدار این یخ به طور قطعی تعیین شود. مرحله بعدی نیاز به استفاده از ابزار‌های راداری تخصصی برای اندازه‌گیری دقیق عمق و وسعت یخ دارد و پس از آن ارسال یک فضاپیمای رباتیک برای جمع‌آوری نمونه‌ها به طور مستقیم از محل و آزمایش تکنیک‌های استخراج آب و تبدیل آن به منابع قابل استفاده است. جیاکومو نجومی، محقق آژانس فضایی ایتالیا و یکی از نویسندگان این مطالعه، خاطرنشان کرد که تأیید نهایی نیاز به اندازه‌گیری‌های مستقیم و روی زمین دارد.

در مورد جدول زمانی ماموریت‌های انسانی، تخمین‌ها همچنان محافظه‌کارانه هستند. اگرچه این کشف، برنامه‌های آینده را به طور قابل توجهی تقویت می‌کند، اما چالش‌های فنی و بهداشتی متعدد، مانند محافظت از فضانوردان در برابر تشعشعات کیهانی و سازگاری با گرانش کم مریخ، به این معنی است که اولین فرود سرنشین‌دار بر روی سیاره سرخ ممکن است حداقل تا اواسط دهه ۲۰۳۰ رخ ندهد.

به طور خلاصه، این کشف نشان دهنده یک گام عملی حیاتی در جهت تحقق رویای بشر برای فتح مریخ است. این کشف نه تنها امکان یافتن آب در آنجا را اثبات می‌کند، بلکه مکان خاصی را شناسایی می‌کند که در آن می‌توان به راحتی به این منبع حیاتی دسترسی داشت.

این مکان می‌تواند روزی به نقطه پرتاب اولین مستعمره انسانی در سیاره‌ای دیگر تبدیل شود، جایی که ساکنان آینده می‌توانند از منابع خود مریخ برای ساختن یک زندگی جدید استفاده کنند و به این ترتیب به یک جهش تاریخی در سفر بشر به فضا دست یابند.

منبع: Science Daily