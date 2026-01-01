دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت لرستان گفت: در پی اغتشاشات اخیر و اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین، ۱۳ مأمور زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - کاظم نظری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت با اشاره به اغتشاشات اخیر در این شهرستان، اظهار کرد: در جریان این حوادث، برخی افراد با سر دادن شعار‌های ساختارشکنانه و انجام اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین انتظامی، موجب بروز بی‌نظمی شدند. در این حوادث ۱۳ نفر از مأمورین مجروح شدند و یک بسیجی پس از ایراد جراحت شدید به شهادت رسید. همچنین ۲۰ نفر از عوامل اغتشاش دستگیر شده‌اند. 

وی افزود: با اقدامات قاطع دستگاه قضایی و همکاری نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، اوضاع شهرستان هم‌اکنون آرام است و تدابیر لازم برای استمرار امنیت اندیشیده شده است. 

دادستان کوهدشت خاطرنشان کرد: همکاران قضایی به صورت کشیک و شبانه‌روزی در دادسرا مستقر هستند و تعامل لازم با دستگاه‌های مسئول برقرار است. 

نظری تصریح کرد: پس از دستور شب گذشته ریاست کل دادگستری لرستان پیرامون قتل بسیجی شهید، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد.

 وی تأکید کرد که دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ضمن شناسایی عوامل اصلی، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه نامنی، اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی قاطعانه ورود و با مخلان نظم عمومی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

منبع: دادگستری لرستان

برچسب ها: دستگیری ، لرستان
خبرهای مرتبط
دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در دلفان
انهدام ۱۴ باند سرقت در لرستان
دستگیری سارق اماکن خصوصی در رومشکان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یکی از بسیجیان شهر کوهدشت در دفاع از نظم عمومی به شهادت رسید
۲۰ نفر در جریان اغتشاش شب گذشته بازداشت شدند/۱۳ مأمور زخمی شدند
اُرُسی‌ساز لرستان نجوا‌ی نور در چوب و شیشه؛ ضرورت احیای این هنر قدیمی
آخرین اخبار
۲۰ نفر در جریان اغتشاش شب گذشته بازداشت شدند/۱۳ مأمور زخمی شدند
اُرُسی‌ساز لرستان نجوا‌ی نور در چوب و شیشه؛ ضرورت احیای این هنر قدیمی
یکی از بسیجیان شهر کوهدشت در دفاع از نظم عمومی به شهادت رسید