باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان دانشگاه جیلین در چین کشف کردهاند که برخی از داروهایی که برای کاهش سطح کلسترول استفاده میشوند، ممکن است خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش دهند.
طبق گزارش مجله Frontiers in Immunology، مطالعه انجام شده توسط دانشمندان نشان داد که استاتینها - داروهای رایج کاهش دهنده کلسترول - ممکن است با کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده (IBD) مرتبط باشند.
در طول مطالعه، دانشمندان دادههای تقریباً ۶۴۰،۰۰۰ بیمار را که از هفت مطالعه قبلی جمعآوری شده بود، تجزیه و تحلیل کردند. آنها میزان بروز سرطان روده بزرگ را در بیماران IBD که استاتین مصرف میکردند با بیمارانی که استاتین مصرف نمیکردند، مقایسه کردند. آنها دریافتند که مصرف این داروها با کاهش تقریباً ۲۳ درصدی خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ همراه است.
دانشمندان خاطرنشان کردند که ارتباط بین استاتینها و سرطان روده بزرگ در درجه اول در بیمارانی مشاهده شد که بیش از پنج سال از این داروها استفاده میکردند، که نشاندهنده پتانسیل اثرات تجمعی این داروها و خواص ضد التهابی و ضد توموری آنها است.
محققان خاطرنشان کردند که یافتههای آنها میتواند از استفاده آینده از استاتینها به عنوان یک عامل پیشگیری شیمیایی برای جمعیتهایی که در معرض خطر بالای سرطان روده بزرگ هستند، پشتیبانی کند.
منبع: Lenta.ru