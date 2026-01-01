استاندار گیلان با بیان اینکه گیلان جایگاه ویژه ای در سطح علمی دارد، گفت: توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات افزایش کارآیی نخبگان را فراهم و زمینه جذب دیگر نخبگان در این استان را فراهم می کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان در دیدار صمیمی وزیر ارتباطات با نخبگان فناوری اطلاعات استان اظهار داشت : گیلان سرشار از استعدادهای درخشان در بخش های مختلف است.‌


استاندار گیلان با بیان اینکه گیلان  دارای دانشمندان برتر با رتبه های  برتر جهانی  است، گفت : گیلان جایگاه ارزشمندی  درعرصه علم و دانش دارد فراهم کردن زیر ساخت های مناسب ،  ابزار مناسب فیبر نور،  هوش مصنوعی و ارتقاء  شبکه اینترنتی از اهم موضوعاتی است که در افزایش فعالیت های نخبگان گیلان باید بدان توجه شود.‌

حق شناس با بیان اینکه  گیلان با شرایط آب و هوایی  معتدل می تواند مقصد نخبگان از سراسر کشور باشد، افزود: لذا در این زمینه باید توسعه زیر ساخت های مناسب در پوشش ارتباطی ، فناوری و اطلاعات  در این استان فراهم شود .‌

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه  زمینه حضور نخبگان را در این استان فراهم کنید، خاطر نشان کرد: افزایش زیر ساخت های  فیبر نوری ، دکل ها ی مخابراتی در روستاها و شهرها گیلان مهیا شود.‌

حق شناس افزود: به شرط فراهم شدن زیر ساختها و جبران ناترازی ها  گیلان می‌توان یک راه میانبر برای جبران عقب ماندگی‌ها داشته باشیم.

نماینده عالی دولت در گیلان اظهار داشت : زمانی می‌توان از اقتصاد دیجیتال گفت که وزارت ارتباطات با همکاری سایر دستگاه‌ها زیرساخت‌ها را کامل کند.

