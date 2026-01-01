باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد «حاج قاسم سلیمانی»، کرمان از یک میزبان معمولی عبور کرده است.

اینجا، شهر فقط جا نمی‌دهد؛ دل می‌دهد. دل‌هایی که از موکب تا گلزار، از نان داغ تا چای تازه‌دم، یک چیز را تکرار می‌کنند: این راه هنوز صاحب دارد.

۸۰ موکب و ۳۲ مرکز اسکان آماده خدمت‌رسانی به زائران

خدمت‌رسانی به زائران سردار دل‌ها امسال، ترکیبی از نظم و ارادت است؛ برنامه‌ریزی در کنار باور.

محسن تویسرکانی، شهردار کرمان با بیان اینکه مراسم سالگرد شهادت« سردار سلیمانی» دیگر محدود به یک شهر یا استان نیست، می‌گوید: این مراسم به یک هویت ملی تبدیل شده و هرچه باشکوه‌تر برگزار شود، گامی مؤثر در قدردانی از مجاهدت‌های شهید سلیمانی و جبهه مقاومت خواهد بود.

وی با اشاره به تمهیدات انجام‌شده، می‌افزاید: برای اسکان زائران «حاج قاسم»، ۳۲ مرکز اسکان در شهر کرمان پیش‌بینی شده که در ۳۰ مرکز آن وعده غذایی کامل ارائه می‌شود و بیش از ۸۰ موکب در مسیر‌های منتهی به گلزار شهدای کرمان مستقر هستند.

به گفته شهردار کرمان، بیش از ۷۰۰ نیروی شهرداری در قالب سه شیفت کاری بسیج شده‌اند و ۵۰ دستگاه اتوبوس مسئولیت جابه‌جایی زائران را بر عهده دارند.

۲۸ مدرسه با ۲۰۵ کلاس درس آماده پذیرش بیش از ۱۶ هزار زائر

آموزش‌وپرورش استان کرمان نیز در این میزبانی بزرگ سهم خود را ادا کرده است. محمدرضا فرحبخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اعلام آمادگی این مجموعه می‌گوید: ۲۸ مدرسه در قالب ۲۰۵ کلاس درس برای اسکان زائران پیش‌بینی شده و امکان پذیرش بیش از ۱۶ هزار نفر در مدارس، اردوگاه‌ها و مراکز وابسته فراهم است.

وی با تأکید بر افزایش پیش‌بینی‌شده تعداد زائران امسال، می‌افزاید: همه ظرفیت‌ها بسیج شده‌اند تا اسکان و پذیرایی از زائران با بهترین کیفیت انجام شود.

بانوان ایل لُری و عشایری روزانه بیش از ۱۸ هزار نان پخت می‌کنند

در میان موکب‌ها، بعضی خدمت‌ها ریشه‌دارترند. موکب شهدای ایل لُری استان کرمان، با همت بانوان این ایل، روزانه بیش از سه هزار نان محلی تازه پخت و میان زائران و سایر موکب‌ها توزیع می‌کند.

مسئولان موکب اعلام کرده‌اند این نان‌ها با روش‌های سنتی تهیه می‌شود؛ نانی که فقط سیر نمی‌کند، روایت وفاداری یک ایل است.

در کنار آن، بانوان عشایری از ایل‌های مختلف استان نیز با گروه‌های خودجوش، روزانه بیش از ۱۵ هزار قرص نان محلی می‌پزند؛ نانی که از دل سیاه‌چادر‌ها راهی مسیر گلزار می‌شود تا هیچ زائری، دست خالی نماند.

۹۰ خبرنگار خارجی و ۲۰۰ نفر کارکن صداوسیما مراسم را پوشش می‌دهند

این اجتماع عظیم مردمی، در قاب رسانه‌ها نیز بازتابی گسترده دارد. به گفته مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان، با توجه به افزایش تعداد زائران، تمهیدات ویژه‌ای برای پوشش رسانه‌ای مراسم اندیشیده شده و علاوه بر خبرنگاران داخلی، ۹۰ خبرنگار خارجی برای پوشش برنامه‌های هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها در کرمان حضور دارند.

محمدی می‌افزاید: برنامه‌ها به‌صورت زنده از شبکه‌های مختلف ملی و بین‌المللی پخش می‌شود و حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان صداوسیما در بخش‌های تولید، فنی، خبر، پخش و پشتیبانی به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند.

خدمت بی‌وقفه در قلب طریق‌الشهدای کرمان

در مسیر طریق‌الشهدای گلزار شهدای کرمان، بوی اسپند در هوا پیچیده، استکان‌های چای بی‌وقفه پر می‌شوند، و دست‌ها هرچقدر هم خسته، اما عقب نمی‌کشند. اینجا موکب‌ها با تابلو شناخته نمی‌شوند؛ با نیت شناخته می‌شوند.

حرف آخر ...

کرمان این روز‌ها شلوغ نیست؛ ایستاده است. ایستاده برای نامی که هنوز وزن دارد و راهی که هنوز رهرو می‌خواهد.

«حاج قاسم» را اینجا قاب نکرده‌اند که تماشا شود. او را زندگی می‌کنند؛ در نانی که سحر پخته می‌شود، در چایی که بی‌منت تعارف می‌شود، در شهری که بلد است قهرمانش را با «خدمت» زنده نگه دارد.

بعضی آدم‌ها می‌روند، اما شهر‌ها را بلند می‌کنند. کرمان این روز‌ها بلند ایستاده است؛ تمام‌قد برای «حاج قاسم».