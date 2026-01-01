باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دفتر مطبوعاتی رصدخانه نجوم مسکو گزارش داد که تفاوت بین قطر ظاهری خورشید در ژانویه و ژوئیه، زمانی که در عکس‌های حرفه‌ای کنار هم مقایسه شوند، بیشتر قابل توجه خواهد بود.

دفتر مطبوعاتی رصدخانه نجوم مسکو توضیح داد که زمین در روز شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶، ساعت ۸:۱۵ بعد از ظهر به وقت مسکو، در نزدیکترین نقطه خود به خورشید، که به عنوان حضیض خورشیدی شناخته می‌شود، با فاصله تقریبی ۱۴۷,۰۹۹,۵۸۶ کیلومتر (۰.۹۸۳۳ واحد نجومی) قرار خواهد گرفت.

طبق گفته این رصدخانه، قطر ظاهری خورشید در این روز بزرگتر از هر زمان دیگری از سال خواهد بود و ۳۲ دقیقه قوسی و ۳۵ ثانیه اندازه‌گیری می‌شود. این امر باعث می‌شود تفاوت بین قطر ظاهری خورشید در ژانویه و ژوئیه در عکس‌های حرفه‌ای کنار هم بیشتر آشکار شود.

ستاره‌شناسان در مورد خطر سوختگی چشم هنگام مشاهده یا عکاسی از خورشید بدون استفاده از فیلترهای ویژه هشدار می‌دهند. این منبع توضیح داد که ژانویه بهترین ماه برای رصد نیست، اما می‌توان با استفاده از تلسکوپ یا دوربین دوچشمی، به شرط استفاده از فیلتر خورشیدی برای رصد بصری، ساختارهای جدید روی سطح خورشید را ردیابی کرد.

منبع: TASS