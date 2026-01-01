باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سال ۲۰۲۵، خونین‌ترین سال برای فلسطینی‌ها + فیلم

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ همزمان با جنگ و ویرانی در نوار غزه، جنگی گسترده را در کرانه باختری به راه انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی در کنار جنگ غزه، با توسعه شهرک سازی و عملیات در کرانه باختری، علیه فلسطینیان دست به جنایت زده است.

شلیک نظامیان صهیونیست به خبرنگار پرس‌تی‌وی در کرانه باختری + فیلم
شلیک نظامیان صهیونیست به خبرنگار پرس‌تی‌وی در کرانه باختری + فیلم

سال ۲۰۲۵، خونین‌ترین سال برای فلسطینی‌ها + فیلم
الحاق کرانه باختری؛ سریع‌ترین شتاب در ۲۵ سال گذشته به روایت گزارش اروپایی + فیلم

جنگ پنهان در کرانه باختری + فیلم
جنگ پنهان در کرانه باختری + فیلم

تصاویری از سوختن کلیسای تاریخی آمستردام در آتش
شهید سلیمانی، احیاگر جبهه مقاومت در برابر استکبار + فیلم

کتیبه‌آرایی حرم مطهر رضوی در ایام ولادت امیرالمومنین علی (ع) + فیلم
مراقب کلاهبرداری با دیپ فیک‌ها باشید + فیلم

شهید سلیمانی، احیاگر جبهه مقاومت در برابر استکبار + فیلم
شهید سلیمانی، احیاگر جبهه مقاومت در برابر استکبار + فیلم

کتیبه‌آرایی حرم مطهر رضوی در ایام ولادت امیرالمومنین علی (ع) + فیلم
کتیبه‌آرایی حرم مطهر رضوی در ایام ولادت امیرالمومنین علی (ع) + فیلم

مراقب کلاهبرداری با دیپ فیک‌ها باشید + فیلم
مراقب کلاهبرداری با دیپ فیک‌ها باشید + فیلم

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۱۱ دی ۱۴۰۴
مرگ بر رژیم جعلی ، غاصب کودک کش صهیونیست
۲
۲
پاسخ دادن