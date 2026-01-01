در حالی که آمار شهدای غزه از مرز ۷۱ هزار نفر گذشت، خیابان‌های استانبول شاهد خروش ۵۲۰ هزار معترض علیه این نسل‌کشی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات ترکیه گزارش دادند که بیش از ۵۲۰ هزار نفر در تظاهراتی در مرکز شهر استانبول در همبستگی با نوار غزه و فلسطین شرکت کردند.

آمار قربانیان بمباران‌های رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به ۷۱،۲۶۹ شهید و ۱۷۱،۲۳۲ مجروح افزایش یافته است. وزارت بهداشت غزه دیروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ساعات گذشته، پیکر ۳ شهید (که دو تن از آنها از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند) و ۱۰ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

 این در حالی است که تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار و در مسیر‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی و دفاع مدنی تا این لحظه قادر به دسترسی به آنها نیستند.

این وزارتخانه افزود که مجموع تعداد شهدای غزه از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته به ۴۱۵ نفر و مجموع مجروحان به ۱،۱۵۲ نفر رسیده است، در حالی که در این مدت پیکر ۶۸۲ نفر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

حمایت از فلسطین

شهروندان ترکیه

مردم ترکیه

منبع: آر تی

برچسب ها: حامیان فلسطین ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
هشدار ۱۰ کشور غربی نسبت به اوضاع فاجعه‌بار غزه
«مرگ تدریجی» بیماران سرطانی در غزه
سرمای سخت در غزه ۲۵ قربانی دیگر گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معامله‌گری ترامپ؛ پایان چک سفید تل‌آویو
آمریکا ۳ قایق مواد مخدر را در اقیانوس آرام منفجر کرد
غزه در آستانه‌ی محو تدریجی: وقتی آمار، زبان نسل‌کشی خاموش می‌شود
واشنگتن تحریم‌های جدیدی علیه ونزوئلا اعلام کرد
چندین کشته در انفجار یک شهرک اسکی در سوئیس
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند
ترامپ اعلام کرد نیرو‌های گارد ملی را از سه شهر خارج می‌کند 
داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است
زلنسکی: توافق صلح ۹۰ درصد آماده است، اما ۱۰ درصد باقی‌مانده سرنوشت اوکراین را تعیین می‌کند
زلزله ۵.۷ ریشتری آلاسکا را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشده
آخرین اخبار
خودکشی یک نظامی اسرائیلی در لحظات آخر سال ۲۰۲۵
دفتر رسانه‌ای غزه: سال ۲۰۲۶ باید سالی برای «پایان رنج» و «بازسازی» غزه باشد
روسیه: مدارک تلاش اوکراین برای حمله به اقامتگاه پوتین را به آمریکا تحویل می‌دهیم
حکومت‌نظامی برای نوجوانان فرانسه در شبکه‌های اجتماعی
تظاهرات نیم‌میلیونی در استانبول برای حمایت از فلسطین+ تصاویر
زاخارووا: پول مالیات‌دهندگان غربی صرف کشتن غیرنظامیان می‌شود 
ادعای سیا: اوکراین اقامتگاه پوتین را هدف نگرفته است
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
اوکراین دو سامانه پاتریوت جدید از آلمان مستقر کرد
پست فرانسه هدف حمله سایبری قرار گرفت 
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند
زلزله ۵.۷ ریشتری آلاسکا را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشده
حمله پهپادی اوکراین در شب سال نو: ۲۴ کشته در خرسون و آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی روسیه
داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است
چندین کشته در انفجار یک شهرک اسکی در سوئیس
از سربازان در «سرزمین بیگانه» تقدیر کرد و بر اتحاد با مسکو تأکید نمود
ترامپ اعلام کرد نیرو‌های گارد ملی را از سه شهر خارج می‌کند 
زلنسکی: توافق صلح ۹۰ درصد آماده است، اما ۱۰ درصد باقی‌مانده سرنوشت اوکراین را تعیین می‌کند
معامله‌گری ترامپ؛ پایان چک سفید تل‌آویو
غزه در آستانه‌ی محو تدریجی: وقتی آمار، زبان نسل‌کشی خاموش می‌شود
آمریکا ۳ قایق مواد مخدر را در اقیانوس آرام منفجر کرد
واشنگتن تحریم‌های جدیدی علیه ونزوئلا اعلام کرد
احتمال بازگشایی گذرگاه رفح تا پایان این هفته
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
شی جین پینگ قول اتحاد مجدد چین و تایوان را داد
فرانسه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
فعالیت ده‌ها سازمان بشردوستانه از فردا در غزه ممنوع خواهد شد
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
اوکراین از حمله به یک انبار نفت در روسیه خبر داد
ادعای آکسیوس درباره محتوای گفتگوی نتانیاهو و ترامپ