باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات ترکیه گزارش دادند که بیش از ۵۲۰ هزار نفر در تظاهراتی در مرکز شهر استانبول در همبستگی با نوار غزه و فلسطین شرکت کردند.

آمار قربانیان بمباران‌های رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به ۷۱،۲۶۹ شهید و ۱۷۱،۲۳۲ مجروح افزایش یافته است. وزارت بهداشت غزه دیروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ساعات گذشته، پیکر ۳ شهید (که دو تن از آنها از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند) و ۱۰ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

این در حالی است که تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار و در مسیر‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی و دفاع مدنی تا این لحظه قادر به دسترسی به آنها نیستند.

این وزارتخانه افزود که مجموع تعداد شهدای غزه از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته به ۴۱۵ نفر و مجموع مجروحان به ۱،۱۵۲ نفر رسیده است، در حالی که در این مدت پیکر ۶۸۲ نفر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

منبع: آر تی