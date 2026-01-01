سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به رحلت آیت‌الله شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری؛ انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در خوزستان نیز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز پنج شنبه اعلام کرد: ضمن تسلیت ارتحال آیت‌الله شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با توجه به رحلت ایشان، شورای نگهبان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان موافقت کرد.

وی افزود: بر این اساس، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری علاوه بر استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان‌جنوبی و تهران در استان خوزستان نیز برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در جلسه اخیر هیات مرکزی، اعضای هیات نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری استان خوزستان انتخاب شدند.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در چهار استان و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه، همزمان با برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

منبع: شورای نگهبان

برچسب ها: شورای نگهبان ، انتخابات میان دوره ای مجلس
طحان‌نظیف: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در خوزستان نیز برگزار می‌شود
