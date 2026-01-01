دفتر رسانه‌ای غزه با تأکید بر فاجعه انسانی گسترده، سال ۲۰۲۶ را زمان پایان جنگ و آغاز بازسازی واقعی و حمایت بی‌وقفه از مردم و آوارگان غزه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  دفتر رسانه‌ای دولت غزه اولویت‌های خود را برای «مرحله بعدی» آتش‌بس غزه تشریح کرد و خواستار پایان فوری «تجاوز و نسل‌کشی» رژیم صهیونیستی و خروج کامل نظامیان اشغالگر شد.

در بیانیه سال نو، این دفتر خواستار بازگشایی دائمی همه گذرگاه‌های غزه شد و تاکید کرد که «روند بازسازی غزه باید به صورت واقعی» آغاز شود. این دفتر بر بازسازی «بخش بهداشت فرسوده» غزه، تأمین نیاز‌های اولیه آوارگان و بازگشت ایمن آنها به خانه تاکید کرد.

همچنین تأکید کرد که سازمان‌های امدادی باید بتوانند «بدون مانع» فعالیت کنند و اسرائیل «طبق قوانین بین‌المللی» مسئول جنایات خود شناخته شود.

در بیانیه دفتر رسانه‌ای آمده است: «علیرغم بزرگی این فاجعه، مردم ما همچنان در زندگی، آزادی و کرامت خود ثابت قدم هستند. آنها تأکید می‌کنند که سال ۲۰۲۶ باید سال پایان دادن به رنج باشد، نه تداوم آن؛ سالی برای بازسازی آنچه اشغالگران ویران کرده‌اند». 

دفتر رسانه‌ای غزه، شب گذشته در گزارش پایان سال خود اعلام کرد که طی جنگ غزه بیش از ۱۱۲ هزار تن مواد منفجره روی نوار غزه ریخته شده و حدود ۱۰۶ هزار واحد مسکونی آن را «کاملا ویران» کرده است. همچنین ۶۶ هزار واحد دیگر تا حدی آسیب دیده‌اند که دیگر قابل سکونت نیستند. 

اکثر قریب به اتفاق مردم غزه این روز‌ها بی‌خانمان هستند و با سرما و بارش دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین حال، رژیم صهیونیستی ورود کمک‌های بشردوستانه را محدود کرده و همه کامیون‌های کمکی اجازه ورود به باریکه را ندارند.

منبع: الجزیره

