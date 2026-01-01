باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش رژیم تروریستی اسرائیل امروز پنجشنبه اعلام کرد که با کشف جسد سربازی که خودکشی کرده است، آمار تلفات این ارتش در سال ۲۰۲۵ به ۱۵۲ نفر افزایش یافت.

وزارت جنگ رژیم تروریستی اسرائیل ظهر امروز پنجشنبه در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد: «در طول سال گذشته، ۱۵۲ سرباز کشته شدند که آخرین مورد آن مربوط به پیدا شدن جسد سربازی است که روز گذشته (چهارشنبه) اقدام به خودکشی کرده بود.»

این وزارتخانه صهیونیستی توضیح داد که با خودکشی این سرباز، تعداد موارد خودکشی در ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در سال ۲۰۲۵ به ۲۲ مورد رسیده است که این بالاترین رقم در ۱۵ سال گذشته محسوب می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: «این سرباز متعلق به واحد مهندسی رزمی و در حال گذراندن خدمت وظیفه عمومی بوده است. از میان افرادی که امسال در ارتش (رژیم تروریستی اسرائیل) خودکشی کرده‌اند، ۱۲ نفر سرباز وظیفه و ۹ نفر از نیرو‌های ذخیره بوده‌اند. همچنین این آمار شامل سربازانی که پس از پایان خدمت نظامی خود دست به خودکشی زده‌اند، نمی‌شود.»

در پی این حادثه، پلیس نظامی رژیم تروریستی اسرائیل تحقیقاتی را آغاز کرده است که نتایج آن برای بررسی به دادستانی نظامی ارجاع خواهد شد.

شایان ذکر است که تا دسامبر ۲۰۲۵، بیش از ۸۵،۰۰۰ نظامی صهیونیست، شامل نیرو‌های وظیفه و ذخیره، برای درمان اختلالات روانی به بخش توانبخشی وزارت دفاع مراجعه کرده‌اند.

برآورد می‌شود که حدود ۵۸ درصد از سربازانی که در جریان جنگ غزه زخمی شده‌اند، به طور رسمی با اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین راستا گزارش‌های فاش شده از کنست رژیم تروریستی اسرائیل نشان می‌دهد که در یک بازه ۱۸ ماهه، ۲۷۹ مورد تلاش برای خودکشی در میان نظامیان این رژیم ثبت شده است.

منبع: اسپوتنیک