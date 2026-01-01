باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - امین رشید لمیر، رئیس سابق انجمن کشتی پهلوانی کشور، قهرمان اسبق آسیا، نایب‌قهرمان اسبق جهان و سرمربی پیشین تیم ملی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از نحوه عملکرد مسئولان مربوطه اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد حاضر در فدراسیون کشتی و ورزش‌های زورخانه‌ای، آن‌گونه که شایسته این ورزش اصیل است، حرمت‌ها و احترام‌ها را حفظ نکرده‌اند. این در حالی است که کشتی پهلوانی صرفاً یک رقابت ورزشی نیست، بلکه ریشه در فرهنگ، اخلاق و سنت‌های دیرینه ایرانی دارد.

دلخوری جامعه کشتی از نادیده گرفتن بزرگان

پهلوان کشور و صاحب بازوبند پهلوانی دائم کشور با اشاره به عدم دعوت از صاحبان بازوبند پهلوانی کشور کشتی پهلوانی در رویداد‌های اخیر افزود: انتظار طبیعی جامعه کشتی این بود که از صاحبان بازوبند پهلوانی این رشته برای حضور در مسابقات و برنامه‌های رسمی دعوت به عمل آید، اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد. این بی‌توجهی موجب دلخوری و ناراحتی بسیاری از پیشکسوتان و علاقه‌مندان کشتی پهلوانی شده است.

ابهام در تصمیم‌گیری‌ها و مطالبه شفافیت

رئیس سابق انجمن کشتی پهلوانی کشور با انتقاد از روند تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: در این زمینه ابهامات جدی وجود دارد و حاضرم در حضور اصحاب رسانه از افرادی که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند، بخواهم به صورت شفاف اعلام کنند که هدفشان از این اقدام چه بوده و بر چه مبنایی از دعوت صاحبان بازوبند پهلوانی کشور که سرمایه‌ها و افتخارات این ورزش هستند، صرف‌نظر کرده‌اند.

پهلوانی بدون احترام به پیشکسوتان معنا ندارد

نایب رئیس سابق فدراسیون زورخانه آب و‌کشتی پهلوانی تأکید کرد: کشتی پهلوانی بدون احترام به بزرگان و پیشکسوتان، معنا و هویت خود را از دست می‌دهد. اگر قرار است این مسیر ادامه پیدا کند و این ورزش اصیل حفظ شود، لازم است نگاه‌ها اصلاح شود و جایگاه واقعی پیشکسوتان دوباره مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که پیشکسوتان سرمایه‌های معنوی این رشته هستند. این بی احترامی‌های مکرر و تصمیم گیری‌های غیر تخصصی به هویت این رشته لطمه می‌زند و جامعه این رشته فرهیخته را نگران و دل آزرده کرده است.

وی خاطر نشان کرد: در صورت عدم پاسخگویی مسئول فدراسیون به این موضوع در صورت لزوم در ابعاد بیشتر رفتار‌های غیر تخصصی و بی احترامی‌ها را در حضور اصحاب رسانه صراحتا اعلام خواهم کرد.