کتیبه‌آرایی حرم مطهر رضوی در ایام ولادت امیرالمومنین علی (ع) + فیلم

تصاویری از کتیبه آرایی حرم مطهر امام رضا (ع) در آستانه سالروز ولادت امیرالمومنین علی (ع) منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با فرارسیدن ایام سالروز ولادت باسعادت امیرالمومنین علی علیه‌السلام، صحن و سرای حرم مطهر رضوی با کتیبه‌آرایی ویژه، رنگ و طراوتی معنوی به خود گرفت.

