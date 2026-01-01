کارشناس انرژی گفت: طبق بررسی‌های کارشناسی هدررفت سالانه انرژی ناشی از عملکرد بخاری‌های غیراستاندارد به بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی می‌رسد، رقمی که در صورت صرفه‌جویی می‌تواند نیاز چندین استان سردسیر را در طول فصل زمستان تأمین کند.   

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  علی شیخی کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: همزمان  با آغاز فصل سرما، ناترازی انرژی بار دیگر به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده که‌ یکی از اصلی‌ترین  دلایل آن  استفاده از بخاری‌های فرسوده با بازدهی پایین است.طبق آمارها بخش قابل توجهی از این ناترازی، نتیجه استفاده گسترده از بخاری‌های فرسوده و وسایل گرمایشی با راندمان پایین در منازل است.  

وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، بیش از ۳۰ درصد از بخاری‌های گازسوز خانگی در ایران عمری بالای ۱۰ سال دارند و حدود نیمی از آن‌ها راندمان حرارتی کمتر از ۶۰ درصد دارند.

او با اشاره به اینکه  مقدار قابل توجهی از انرژی مصرفی این دستگاه‌ها بدون بازده مفید، از طریق دودکش یا بدنه به بیرون منتقل می‌شود و در عمل تلف می‌شود افزود:  طبق بررسی‌های کارشناسی هدررفت سالانه انرژی ناشی از عملکرد بخاری‌های غیراستاندارد به بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی می‌رسد، رقمی که در صورت صرفه‌جویی می‌تواند نیاز چندین استان سردسیر را در طول فصل زمستان تأمین کند.  

او بیان کرد:استفاده از بخاری‌های قدیمی موجب افزایش مصرف، فشار بر شبکه انتقال و در نهایت کمبود سوخت در بخش‌های صنعتی و خانگی می‌شود. 

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های جایگزینی بخاری‌های پرمصرف با مدل‌های استاندارد و ارائه تسهیلات مالی به خانوارها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی ایفا کند.  

شیخی افزود:در شرایطی که بخاری‌های نسل جدید با راندمان حرارتی بیش از ۸۵ درصد و فناوری‌های ایمنی هوشمند در بازار موجودند، بسیاری از خانواده‌ها هنوز به دلایل اقتصادی و بی‌اطلاعی از مزایا، از وسایل قدیمی استفاده می‌کنند.

او بیان کرد: بدون اصلاح الگوی مصرف و جایگزینی تجهیزات، ناترازی انرژی در زمستان‌های آینده شدت بیشتری خواهد یافت و مدیریت مصرف به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های انرژی کشور تبدیل می‌شود.  

 

