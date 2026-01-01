باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روسیه اعلام کرد که از پهپاد اوکراینی که روز سهشنبه در این کشور سرنگون شد، فایلی را استخراج و رمزگشایی کرده که نشان میدهد هدف آن حمله به اقامتگاه ولادیمیر پوتین بوده است.
مسکو تاکید کرد که اطلاعات مربوطه را به آمریکا تحویل خواهد داد.
وزارت دفاع روسیه در بیانیهای که در تلگرام منتشر کرده، گفت: «رمزگشایی دادههای مسیریابی نشان داد که هدف نهایی حمله پهپاد اوکراینی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ (سهشنبه، هشتم دی ماه) تأسیساتی در اقامتگاه ریاست جمهوری روسیه در منطقه نووگورود بوده است».
این وزارتخانه افزود: «این اطلاعات از طریق کانالهای تعیین شده به طرف آمریکایی منتقل خواهد شد».
مسکو این هفته اعلام کرد که اوکراین قصد داشته به اقامتگاه ولادیمیر پوتین حمله کند و در نتیجه، موضع خود را در مذاکرات صلح مجددا بررسی خواهد کرد. اوکراین انجام چنین حملهای را رد کرده و ادعا میکند این اخبار جعلی بوده و با هدف اختلاف افکنی بین دولت کییف و واشنگتن منتشر شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با روسیه ابراز همدردی کرده و به خبرنگاران گفت که پوتین او را از این حادثه مطلع کرده و از این بابت «بسیار عصبانی» است.
