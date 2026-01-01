سوریه اعلام کرد داعش برای شب گذشته طرح انجام عملیات‌ انتحاری علیه کلیساها و تجمعات مردمی را در این کشور برنامه‌ریزی کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سوریه می‌گوید فردی که شب گذشته در شمال سوریه عملیات انتحاری انجام داد، وابسته به داعش بوده است.

وزارت کشور سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد این فرد که در حلب با انفجار انتحاری سبب کشته شدن یکی از نیرو‌های امنیتی شد، عضو داعش بوده و حملاتی را به کلیسا‌ها و تجمعات مردمی برنامه‌ریزی کرده بود.

به گفته این وزارتخانه، در حالی که برخی مردم شب گذشته به مناسبت جشن‌های سال نو گرد هم آمده بودند، داعش حملاتی را برای هدف قرار دادن این جشن‌ها در تعدادی از استان‌های سوریه، به ویژه حلب برنامه‌ریزی کرده بود. 

در این بیانیه آمده است: در محله باب الفرج حلب، یکی از افسران «به شخصی مشکوک شد که بعداً مشخص شد وابسته به داعش است». این مرد در حین بازجویی به مامور آتش گشود که منجر به کشته شدن یکی از مأموران پلیس شد و سپس خود را منفجر کرد و دو مأمور را که سعی در مداخله برای دستگیری او داشتند، زخمی کرد.

پلیس سوریه شب گذشته نیز اعلام کرده بود که احتمال می‌رود این فرد دارای پیشینه فکری یا سازمانی داعش بوده باشد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: گروه داعش ، عملیات تروریستی ، حلب سوریه
