مادورو با هشدار درباره لشکرکشی اتمی آمریکا به کارائیب، بر اتحاد ونزوئلا و کوبا برای پایان دادن به دوران تحمیل و محاصره امپریالیستی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، در پیامی به میگل دیاز کانل، همتای کوبایی خود به مناسبت شصت و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا، تاکید کرد که ونزوئلا و کوبا امروز در مواجهه با «ادعاهای نفرتانگیز امپریالیستی برای نقض حاکمیت از طریق محاصره و تجاوز به منطقه کارائیب»، بیش از هر زمان دیگری با هم متحد هستند.
مادورو افزود که ونزوئلا و کوبا با پیوند میراث تاریخی «سیمون بولیوار» و «خوزه مارتی» و برادری ناگسستنی میان رهبران فقید خود، «هوگو چاوز» و «فیدل کاسترو»، بر تعهد قاطع خود برای ادامه مسیر مشترک به عنوان دو کشور برادر تأکید میکنند؛ مسیری که در دفاع از حاکمیت، صلح، سوسیالیسم و حق تعیین سرنوشت ملتها بدون قیمومیت یا تحمیل قدرتهای بیگانه است.
دولت ونزوئلا در این پیام ضمن تجدید ستایش خود نسبت به ملت کوبا، آنها را الگوی کرامت، انسانیت و پایداری انقلابی دانست و پیام خود را با شعار «زنده باد انقلاب کوبا، همواره رو به جلو تا پیروزی» به پایان برد.
مادورو پیش از این نسبت به تنشزایی نظامی آمریکا در منطقه دریای کارائیب هشدار داده و آن را «خطرناک» توصیف کرده بود. «ایوان خیل»، وزیر امور خارجه ونزوئلا، در پیام رسمی مادورو به رهبران کشورهای آمریکای لاتین و اعضای سازمان ملل متحد اعلام کرد که «تنشزایی آمریکا در کارائیب، ثبات منطقه و نظام بینالملل را تهدید میکند.»
در این نامه اشاره شده است که آمریکا بزرگترین استقرار دریایی و هوایی خود در دهههای اخیر را در دریای کارائیب انجام داده که شامل حضور یک زیردریایی هستهای در نزدیکی سواحل ونزوئلا به بهانه مبارزه با مواد مخدر است؛ اقدامی که ونزوئلا آن را تهدید مستقیم به استفاده از زور و نقض منشور سازمان ملل متحد تلقی میکند.
منبع: المیادین