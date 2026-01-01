مادورو با هشدار درباره لشکرکشی اتمی آمریکا به کارائیب، بر اتحاد ونزوئلا و کوبا برای پایان دادن به دوران تحمیل و محاصره امپریالیستی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در پیامی به میگل دیاز کانل، همتای کوبایی خود به مناسبت شصت و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا، تاکید کرد که ونزوئلا و کوبا امروز در مواجهه با «ادعا‌های نفرت‌انگیز امپریالیستی برای نقض حاکمیت از طریق محاصره و تجاوز به منطقه کارائیب»، بیش از هر زمان دیگری با هم متحد هستند.

مادورو افزود که ونزوئلا و کوبا با پیوند میراث تاریخی «سیمون بولیوار» و «خوزه مارتی» و برادری ناگسستنی میان رهبران فقید خود، «هوگو چاوز» و «فیدل کاسترو»، بر تعهد قاطع خود برای ادامه مسیر مشترک به عنوان دو کشور برادر تأکید می‌کنند؛ مسیری که در دفاع از حاکمیت، صلح، سوسیالیسم و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها بدون قیمومیت یا تحمیل قدرت‌های بیگانه است.

دولت ونزوئلا در این پیام ضمن تجدید ستایش خود نسبت به ملت کوبا، آنها را الگوی کرامت، انسانیت و پایداری انقلابی دانست و پیام خود را با شعار «زنده باد انقلاب کوبا، همواره رو به جلو تا پیروزی» به پایان برد.

مادورو پیش از این نسبت به تنش‌زایی نظامی آمریکا در منطقه دریای کارائیب هشدار داده و آن را «خطرناک» توصیف کرده بود. «ایوان خیل»، وزیر امور خارجه ونزوئلا، در پیام رسمی مادورو به رهبران کشور‌های آمریکای لاتین و اعضای سازمان ملل متحد اعلام کرد که «تنش‌زایی آمریکا در کارائیب، ثبات منطقه و نظام بین‌الملل را تهدید می‌کند.»

در این نامه اشاره شده است که آمریکا بزرگ‌ترین استقرار دریایی و هوایی خود در دهه‌های اخیر را در دریای کارائیب انجام داده که شامل حضور یک زیردریایی هسته‌ای در نزدیکی سواحل ونزوئلا به بهانه مبارزه با مواد مخدر است؛ اقدامی که ونزوئلا آن را تهدید مستقیم به استفاده از زور و نقض منشور سازمان ملل متحد تلقی می‌کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: ونزوئلا و آمریکا ، انقلاب کوبا
خبرهای مرتبط
هزینه و زمان؛ دردسر تازه آمریکا در کارائیب
آمریکا ۱۰ فرد و نهاد را به بهانه همکاری ایران و ونزوئلا تحریم کرد
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقبال اوکراین و روسیه با ۳۷۳ پهپاد از سال نو
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند
چندین کشته در انفجار یک شهرک اسکی در سوئیس
ترامپ اعلام کرد نیرو‌های گارد ملی را از سه شهر خارج می‌کند 
داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است
زلنسکی: توافق صلح ۹۰ درصد آماده است، اما ۱۰ درصد باقی‌مانده سرنوشت اوکراین را تعیین می‌کند
زلزله ۵.۷ ریشتری آلاسکا را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشده
از سربازان در «سرزمین بیگانه» تقدیر کرد و بر اتحاد با مسکو تأکید نمود
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
ده‌ها کشته در آتش‌سوزی شب سال نو سوئیس
آخرین اخبار
مسکو: اوکراین «عمدا» غیرنظامیان در خرسون را هدف قرار داده است
سومالی‌لند میزبانی از آوارگان فلسطینی را رد کرد
تماس میان اوکراین و ترکیه درباره صلح
سیل افغانستان جان ۱۷ نفر را گرفت
سامورایی‌ها به دنبال زیردریایی اتمی!
ده‌ها کشته در آتش‌سوزی شب سال نو سوئیس
اتحاد ونزوئلا و کوبا در مواجهه با محاصره و ادعا‌های امپریالیستی
استقبال اوکراین و روسیه با ۳۷۳ پهپاد از سال نو
سوریه: داعش قصد داشت شب سال نو علیه کلیساها عملیات انتحاری انجام دهد
خودکشی یک نظامی اسرائیلی در لحظات آخر سال ۲۰۲۵
دفتر رسانه‌ای غزه: سال ۲۰۲۶ باید سالی برای «پایان رنج» و «بازسازی» غزه باشد
روسیه: مدارک تلاش اوکراین برای حمله به اقامتگاه پوتین را به آمریکا تحویل می‌دهیم
حکومت‌نظامی برای نوجوانان فرانسه در شبکه‌های اجتماعی
تظاهرات نیم‌میلیونی در استانبول برای حمایت از فلسطین+ تصاویر
زاخارووا: پول مالیات‌دهندگان غربی صرف کشتن غیرنظامیان می‌شود 
ادعای سیا: اوکراین اقامتگاه پوتین را هدف نگرفته است
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
اوکراین دو سامانه پاتریوت جدید از آلمان مستقر کرد
پست فرانسه هدف حمله سایبری قرار گرفت 
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند
زلزله ۵.۷ ریشتری آلاسکا را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشده
حمله پهپادی اوکراین در شب سال نو: ۲۴ کشته در خرسون و آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی روسیه
داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است
چندین کشته در انفجار یک شهرک اسکی در سوئیس
از سربازان در «سرزمین بیگانه» تقدیر کرد و بر اتحاد با مسکو تأکید نمود
ترامپ اعلام کرد نیرو‌های گارد ملی را از سه شهر خارج می‌کند 
زلنسکی: توافق صلح ۹۰ درصد آماده است، اما ۱۰ درصد باقی‌مانده سرنوشت اوکراین را تعیین می‌کند
معامله‌گری ترامپ؛ پایان چک سفید تل‌آویو
غزه در آستانه‌ی محو تدریجی: وقتی آمار، زبان نسل‌کشی خاموش می‌شود
آمریکا ۳ قایق مواد مخدر را در اقیانوس آرام منفجر کرد