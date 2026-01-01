توسعه زیر ساخت های فناوری/ تدوین زیست بوم دولت هوشمند

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با نخبگان فناوری اطلاعات استان گیلان اظهار داشت : در چنین شرایط تحریمی با هم دلی و هم افزایی و با همکاری مجموعه تیمی موفق به پرتاب سه ماهواره شدیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با همافزایی ظرفیتهای موجود و حرکت هماهنگ در مسیر تحول دیجیتال، میتواند آینده روشنی را در کشور مهیا کند، گفت : تحول و توسعه، زمانی محقق میشود که این ظرفیتها بهصورت یکپارچه و در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند و صنعت فضایی نمونهای روشن از این رویکرد است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت شرکتهای موفق ملی و بینالمللی، گفت: این شرکت ها در حوزه استان باید یکپارچه شوند در حوزه اقتصاد دیجیتال تحول و توسعه با شرکت های بزرگ اتفاق می افتد.
هاشمی با بیان اینکه بخش خصوصی برای حفظ سرویسدهی خود راهکارهای لازم را پیدا میکند، افزود: این مجموعهها میدانند که هر لحظه اختلال، هزینه اقتصادی بالایی برای آنها به همراه دارد، به همین دلیل با سرعت بالا برای جلوگیری از قطعی اقدام میکنند.
وی با اشاره به برنامههای دولت در این حوزه خاطرنشان کرد: در همین راستا، طرحی با عنوان «زیستبوم دولت هوشمند» طراحی و تدوین شده است تا خدمات دولتی نیز با همان منطق پایداری، سرعت و کارآمدی، به مردم ارائه شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : بهره گیری از بخش خصوصی و پیادهسازی آن در ساختار خدمات دولتی برای ارتقای کیفیت، کاهش اختلالها و افزایش رضایت عمومی را از اهداف این طرح عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در مورد مشکلات بورس، بیمهای و مالیاتی شرکتهای دانش بنیان این آمادگی داریم که در صورت لزوم همکاری لازم را با این شرکتها داشته باشیم.
هاشمی به اقتصاد دیجیتال اشاره و اذعان داشت: مهاجرت نخبگان یکی از معضلات جامعه شمرده می شود، با افزایش زیر ساخت ها در این حوزه و فراهم کردن فعالیت برای نخبگان از مهاجرت ها جلوگیری می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان ساخت : از هفته دولت تا کنون ۳۰۵ پروژه ارتباطی با یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در گیلان افتتاح شد.