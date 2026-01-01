باشگاه خبرنگاران جوان - آیین گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و جمعی از یاران آنها عصر امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ در مصلی تهران برگزار شد.

در این مراسم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، سردار احمد وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری حضور داشتند.

شهادت سرداران مقاومت، صفحه زرینی در تاریخ جریان مقاومت

حجت السلام و المسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در حاشیه این مراسم، گفت: شهادت شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و همچنین شهادت همراه عزیز ایشان، ابومهدی المهندس، یک حادثه بسیار مهم و تأثیرگذار در جهان اسلام و همچنین در دو کشور ایران و عراق است. این واقعه به عنوان یک صفحه زرین و باارزش در تاریخ جریان مقاومت شناخته می‌شود. ملت بزرگ ایران و ملت بزرگ عراق همواره به این حادثه مهم و تأثیرگذار در مسیر مقاومت اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: امسال نیز به همین مناسبت، برای بزرگداشت سالگرد این دو بزرگوار و سایر شهیدان، امیدواریم که خداوند متعال به دو ملت ایران و عراق توفیق عطا کند. همچنین برای جریان مقاومت در کشور فلسطین، یمن و سایر بلاد، دعا می‌کنیم که ان‌شاءالله با مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم، به اهداف عالیه خود دست یابند.

منتظری تاکید کرد: قطعاً جریان مقاومت می‌تواند از درس بزرگ شهادت این عزیزان الهام بگیرد و ان‌شاءالله در مسیر مقاومت در برابر استکبار موفق باشد.

راه شهید سلیمانی هیچگاه رها نخواهد شد

سردار احمد وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که امروز (پنجشنبه) در مصلی تهران برگزار شد، اظهار داشت: محور مقاومت به لطف خداوند درحال رشد، پیشرفت و توسعه است و ایران با تمام توان از آن حمایت می کند و پشت سر مقاومت است.

سردار وحیدی افزود: راه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هیچگاه رها نخواهد شد و ما ادامه‌ دهنده مسیر ایشان هستیم.

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه در واکنش به تهدیدات دشمنان گفت: این حرف ها از روی بزدلی و ترس است.

سردار سرلشکر مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به دستاورد‌های بزرگ انقلاب اسلامی، اظهار داشت: یکی از دستاورد‌های بزرگ انقلاب اسلامی در ایران، عراق و در سایر بلاد اسلامی، تربیت انسان‌های بزرگی همچون شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس است.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) ادامه داد: امثال این شهیدان، جبهه اسلام را تربیت می‌کردند و امروز نیز روح مطهر آنها این حرکت را راهبری می‌کند و ان‌شاءالله به سمت پیروزی می‌برد.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی در این چند سالی که از پیروزی آن گذشته، مرحله به مرحله در فراز و نشیب‌های مختلف، مسیر پیروزی را طی کرده است و در نبرد ۱۲ روزه، صلابت ملت ایران و نیرو‌های مسلح را نشان داد و در آینده نیز همین‌طور خواهد بود.

منبع: ایرنا