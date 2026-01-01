باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک رئیس کل و اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی با مدیران عامل شرکت‌های بیمه، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، رئیس پژوهشکده بیمه و مدیران عامل صندوق‌های تأمین خسارت‌های بدنی و صندوق بیمه حوادث طبیعی در بیمه مرکزی برگزار شد.

در این نشست درباره مهم‌ترین مسائل روز صنعت بیمه مانند "تغییر در ساختار موجود کارمزد‌های واسطه‌گری بیمه"، "ضرورت تحول و پوست‌اندازی در صنعت بیمه"، "تأثیر نرخ ارز بر فعالیت‌های بیمه‌گری"، "ضرورت تعامل با نهاد‌های تصمیم‌ساز دولتی و شورا‌های قانونگذاری"، "اجرای مناسب آیین‌نامه ۷۱ و ضرورت نظارت بر تبلیغات بیمه‌ای با هدف پرهیز از تبلیغات گمراه‌کننده "، "ضرورت ایفای نقش فراگیرتر توسط روابط عمومی‌ها و خروج از حبس در صنعت بیمه" و ... بحث و تبادل نظر شد.

ضرورت تغییر نگاه و رویکرد/ همه از ما تغییر و تحول و نوآوری می‌خواهند

پوست‌اندازی با تکیه بر فناوری‌ها و مدل‌های کسب و کار جدید و توجه به تحولات محیطی در همه زمینه‌ها اعم از فرآیند‌های بیمه‌گری از فروش تا پرداخت خسارت و عرضه محصولات بیمه‌ای یک ضرورت آشکار به شمار می‌آید و جامعه و مقامات سیاست‌گذار نیز به تواتر خواستار آن هستند.

پرویز خوشکلام خسروشاهی با اعلام این مطلب افزود: بازار بیمه بدون حضور شبکه فروش به حرکت در نمی‌آید و تجهیز نمایندگان بیمه به دانش و فناوری‌ها و مدل‌های کسب و کار روز و تعامل و سهیم‌کردن آنان در تصمیم‌سازی‌ها یک ضرورت و نیاز جدی است.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح آخرین وضعیت صنعت بیمه در کشور اظهار داشت: بخش مهمی از ذخایر صنعت بیمه باید به سمت فضای سرمایه‌گذاری هدایت شود که این موضوع به توسعه صنعت بیمه و سلامت آن کمک شایانی خواهد کرد.

وی تصمیمات شورای عالی بیمه را مبتنی بر نظر کارشناسی و همچنین دیدگاه‌های سندیکای بیمه‌گران ایران و سایر بازیگران این صنعت دانست و تصریح کرد: در گذشته و حال کارمزد‌ها به جهت ناکارآمدی آیین‌نامه مربوط به انحای مختلف آزاد بوده و هست و بیمه مرکزی اتفاقاَ در پی ضابطه‌مند کردن پرداخت کارمزد است نه آزادسازی آن.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، اهمیت اصلاح کارمزد‌ها را یادآور شد و افزود: آنچه مشخص است تاکنون شرکت‌های بیمه در پرداخت کارمزد‌ها آزاد عمل کرده‌اند و این نشانه ناکارآمدی کارمزد‌های دستوری است و حال با بکارگیری روش‌های موثرتر، هم به شرکت‌ها امکان تصمیم‌گیری کارآمد در این خصوص داده شود و هم از روش‌های موثرتر برای نظارت و کنترل بهره گرفته می‌شود.

خسروشاهی در ادامه خاطرنشان کرد: پرداخت کارمزد‌های حتی تا پنجاه درصد در بیمه‌های خودرو با نام کارمزد یا با نام‌های دیگر نشانگر فقدان کارآمدی در ضوابط موجود است که هزینه‌های بیمه‌گری را نیز افزایش داده و قیمت بیمه را برای مردم بالا برده است و بایستی اصلاح شود.

رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز نگرانی از رسوب حق بیمه در شبکه فروش، اظهار داشت: این مشکل هم در شبکه متعارف فروش و هم در کارگزاری‌های برخط وجود دارد که با روح بیمه گری سالم و باثبات و حرفه‌ای، منافات دارد و این مشکل باید با کمک همه مدیران ارشد صنعت بیمه برطرف شود.

رئیس شورای عالی بیمه به اهمیت ایجاد جذابیت در صنعت بیمه به خصوص در رشته بیمه‌های زندگی اشاره کرد و افزود: سود مشارکت در منافع برای نمایندگان با سرمایه گذاری هوشمندانه و هدفمند شرکت‌های بیمه، تحقق می‌یابد و شرکت‌های بیمه از ظرفیت کافی برخوردارند تا این رویکرد را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس شورای عالی بیمه در این نشست به اهمیت موضوع ارتباط گیری روابط عمومی‌ها با جامعه مخاطبان برون‌صنعتی صنعت بیمه تأکید کرد و گفت: روابط عمومی در صنعت بیمه باید رویکردی مردم‌محور داشته باشد و خود را محدود به درون صنعت بیمه و رسانه‌های تخصصی آن نکند. وظیفه اصلی روابط عمومی شرکت‌های بیمه در دنیای امروز حضور پررنگ در میان مردم و ارتباط دوسویه با آنان بخصوص در فضای مجازی بیرون صنعت بیمه است تا بتوانند نبض نگاه مردم به صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه متبوع را در دست داشته باشند و با شناخت فضای جامعه برای شرکت خود برندسازی کنند. اما روابط عمومی‌های ما حتی در فضای عمومی درون صنعت بیمه هم حضور محسوس و جهت‌دهنده‌ای ندارند چه برسد به فضای خارج از صنعت بیمه. دیپلماسی عمومی در دنیای امروز یک اصل اساسی برای اعتمادسازی و جذب مخاطب و برندسازی است که صنعت بیمه بایستی آنرا جدی بگیرد، اما روابط عمومی‌های ما تمام هم و غم‌شان معطوف به دیپلماسی خصوصی آنهم با برخی در درون صنعت بیمه است نه حتی بیرون صنعت.

رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تشریح ضرور‌ت‌های ارائه برنامه مدیریت چالش‌های فعالیت واسطه‌های بیمه در فضای اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: اقدامات درون این برنامه به اضافه تعداد دیگری از برنامه‌ها که بیمه مرکزی دنبال می‌کند باهدف ارتقای نظارت مالی و تقویت نظارت اثربخش بر رفتار بازیگران طرف عرضه صنعت بیمه با مصرف‌کننده است تا ثبات و سلامت بازار بیمه و بیمه‌گری منصفانه در صنعت بیمه ایران را تقویب کند و در نهایت رضایت و اعتماد مردم به صنعت بیمه افزایش یابد. در این میان اصلاح ساختار کارمزد‌ها فقط یکی از برنامه‌ها در این زمینه است که همان را هم بایستی در کنار بقیه برنامه‌ها ارزیابی کرد نه جدا از آن.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین تغییر در نگاه به چالش‌های پیش روی صنعت بیمه را ضروری دانست و گفت: بایستی نگاه‌های صفر و یکی را در برخورد با چالش‌ها و مسائل مبتلابه صنعت بیمه، کنار بگذاریم. ما در برخورد با مسائلی، چون عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه، منوط کردن صدور بیمه‌نامه به انجام برخی وظایف دولت، کروکی آنلاین و نظایر آن بایستی با کمک هم ابتکار عمل‌های جدیدی به خرج بدهیم، چون تجربه دو دهه اخیر نشان داد روش‌های صفر و یکی گذشته جواب نمی‌دهد.

خسروشاهی در ادامه ضمن تبیین ابهامات و پرسش‌های مدیران ارشد صنعت بیمه در حوزه‌های گوناگون نسبت به خرید و فروش بی‌رویه و غیرضرور دارائی‌های ثابت و تبعات آن در برخی شرکت‌های بیمه هشدار داد و گفت: بعضاَ اینگونه به نظر می‌رسد که در صنعت بیمه با هر ایده جدیدی که مطرح می‌گردد بلافاصله مخالفت می‌شود. ما باید آنرا فرصتی برای ایجاد تحول و روزآمدسازی در صنعت بیمه تلقی کنیم. آنچه یک صنعتی را سرآمد و پیش‌رو می‌کند و به جهش آن کمک می‌کند، استفاده به موقع از فرصت‌هاست. بنظرم الان زمان استفاده از فرصت‌هاست نه مقاومت در برابر تغییرات.

رئیس کل بیمه مرکزی در پایان و در پاسخ به پیشنهاد رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران در خصوص در نظر گرفتن فرصت دو ماهه برای بررسی بیشتر و ارائه پیشنهادی از سوی سندیکا در خصوص اصلاح ساختار کارمزد‌ها و نحوه واسطه‌گری بیمه در فضای اقتصاد دیجیتال؛ ضمن بیان اینکه نمایندگان بیمه جزوی از شرکت‌های بیمه هستند بنابراین شرکت‌ها بایستی آنها را بخشی از خود دانسته و برای نمایندگان خود جلسات توجیهی و اقناعی برگزار کنند و آنها را برای رفع مشکلات خویش بسوی بیمه مرکزی سوق ندهند گفت: علیرغم اینکه ما بیش از یک سال منتظر پیشنهاد سندیکا در این خصوص بودیم و بیش از یک ماه است برنامه بیمه مرکزی در این خصوص در فضای عمومی به بحث گذاشته شده و در کمیسیون تخصصی شورا در دست بررسی است با پیشنهاد رئیس شورای عمومی سندیکا موافقیم به شرط آنکه با اتخاذ یک رویکرد تحولی و آینده‌نگر؛ اولاَ بگونه‌ای باشد که نیمه اول بهمن مراحل بررسی خود در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه را طی کند و آماده طرح در شورای‌عالی بیمه شود، ثانیاَ دغدغه‌ها و منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد، ثالثاَ هدف اصلی آن توسعه و پیشرفت صنعت بیمه و حفاظت از منافع حقه بیمه‌گذاران باشد نه حفظ وضع موجود و رابعاَ پیشنهادی اجرایی باشد تا نهاد ناظر بتواند آنرا اجرا کند. به هر حال یکی از ویژگی‌های مقررات خوب و باکیفیت، اجرایی بودن آن است.

تأکید بر موضوعات روز بیمه توسط مدیران ارشد

در این نشست اکثر حاضران با تأکید بر این نکته که اصلاح ساختار موجود کارمزد‌ها و انعطاف در آن و اعطای اختیارات نسبی بیشتر به شرکت‌ها در این خصوص یک ضرورت است بر موضوعاتی نظیر: ضروت اجرای تدریجی اصلاح کارمزد‌ها و فراهم نمودن مقدمات آن، احتمال افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال آینده، سهم بالای مطالبات در دارایی شرکتها، لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای، آثار تورم بر فعالیت‌های بیمه‌گری، آثار حذف صفر‌های پول ملی بر حساب‌ها و ضرورت اتحاذ یک رویه واحد در این خصوص، آخرین وضعیت صنعت بیمه در اقتصاد کلان کشور، نظارت بر تبلیغات بیمه‌ای، تکانه‌های بازار ارز و تأثیر آن در بیمه‌نامه‌های ارزی، امنیت داده‌ها، روند تعاملات بین‌المللی، ضرورت حضور صنعت بیمه در شورا‌های عالی، هم‌افزایی در حوزه سرمایه‌گذاری، تقویت کمیسیون‌های تخصصی توسعه شبکه فروش و ایجاد فضای مناسب برای رقابت‌پذیری آنان تاکید کردند.

منبع: بیمه مرکزی