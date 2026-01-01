کارشناس هواشناسی گیلان از ورود سامانه سرد و بارشی به گیلان خبر داد و گفت : این سامانه بارشی فردا جمعه وارد گیلان می شود این شرایط جوی در ارتفاعات به صورت برف پیش بینی شده است.

باشگاه خبر نگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ یوسف میره جینی ، کارشناس هواشناسی گیلان امروز در گفتگو با خبر نگار ما از کاهش نسبی دما از فردا ( جمعه ) در استان خبر داد و اظهار داشت : آسمان گیلان فردا جمعه شاهد ورود سامانه بارشی و سرد خواهد بود.



کارشناس هواشناسی گیلان با بیان اینکه بارش ها در مناطق کوهستانی و ارتفاعات به شکل برف پیش بینی شده است، افزود : این سامانه بارشی روز شنبه از گیلان خارج می شود‌ .‌



وی ادامه داد: صبح شنبه در مناطق کوهستانی شاهد یخبندان خواهیم بود رانندگان هنگام تردد در این مناطق به دلیل لغزندگی تجهیزات لازم به همراه داشته باشند.‌

میر جینی گفت : از روز شنبه تا سه شنبه هفته آینده وزش باد در استان پیش بینی شده، شرایط برای فعالیت های دریایی در این مدت مناسب می باشد.