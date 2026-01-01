پزشکیان: راه شهید سلیمانی و سرداران مقاومت را با قدرت ادامه خواهیم داد

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سرداران مقاومت که در مصلی تهران برگزار شد، اظهار داشت: سردار سلیمانی طرفدار مظلوم، حق و عدالت بود و بی منت و بدون ادعا و بی نام و نشان کار می‌کرد و به همین خاطر نه تنها در ایران بلکه در همه کشور‌های دنیا محبوب و الگو شد.

پزشکیان افزود: شهید سردار سلیمانی الگوی وفاق و همدلی و مطیع رهبری بود. از نظر اخلاقی وابسته به هیچ گروه و دسته‌ای نبود و بدون هیچ ادعایی در تمام صحنه‌ها حضور داشت و از ایران، کشور‌های اسلامی و مسلمانان دفاع می‌کرد.

پزشکیان با اشاره به حضور گسترده مردم در مصلی تهران برای گرامیداشت نام، یاد و راه سردار عزیز و شهید حاج قاسم سلیمانی، تصریح کرد: تعهد می‌کنیم که راه این عزیزان را با تمام قدرت ادامه خواهیم داد و نخواهیم گذاشت این راه و هدف بر زمین بماند، در مقابل ظالمان و ستمگران ایستاده‌ایم و سر خم نخواهیم کرد.

وی افزود: سردار سلیمانی الگویی بی‌بدیل در اخلاق، صداقت، شجاعت، حق‌طلبی و دفاع از مظلومان بود. آنچه امروز ما را در کنار یکدیگر قرار داده است، مسیری است که باید بپیماییم و این مسیر راهی جز راه شهیدان مقاومت نیست.

رئیس‌جمهور ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) را یادآور مردانگی دانست و گفت: مطابقت ولادت امیرالمومنین با این روز مقدس را گرامی می‌داریم.

پزشکیان با اشاره به بخشی از وصیت‌نامه مولی متقیان و مطابق دانستن آن با زندگی و سیره سردار سلیمانی، یادآور شد: سردار سلیمانی و یارانش همان ویژگی‌هایی را داشتند که امیرالمومنین به آن وصیت فرمودند؛ آنها به هیچ وجه به دنبال دنیا نبودند و افسوس آنچه (از دنیا) از دست می‌دادند را نمی‌خوردند.

وی تاکید کرد: سردار سلیمانی همواره از حق می‌گفت و از حق دفاع می‌کرد؛ او با ظالم دشمنی می‌کرد، چه در خارج و چه در داخل کشور یار و یاور مظلوم بود. شهید سلیمانی، تمام ویژگی‌هایی که امیرالمومنین بر آن تاکید داشتند را نه تنها در گفتار بلکه در عمل داشت.

پزشکیان با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی مدافع ایران و کشور‌های اسلامی بود، گفت: امروز از سوی کشور‌های بیگانه تلاش می‌کنند در جوامعی که نشان دادند ثابت‌قدم در مقابل ظلم هستند و مقابل قلدر‌ها و ستمگران جهان سر خم نمی‌کنند، ضلالت و گمراهی را پیاده کنند.

آمریکا و رژیم اسرائیل دست به ترور حکومتی می‌زنند

رئیس جمهور ادامه داد: امروز آمریکا و رژیم اسرائیل به اسم تمدن، دموکراسی و دفاع و آزادی، دست به ترور حکومتی می‌زنند؛ آنها انسان‌های نخبه و توانمند کشور ما و آزادی‌خواهان جهان را ترور می‌کنند؛ سردار شهید سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس، دانشمندان، اساتید دانشگاهی، فرماندهان نظامی و بزرگان ما از جمله کسانی بودند که به دست این جنایتکاران به شهادت رسیدند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه با قدرت راه سردار سلیمانی را ادامه خواهیم داد، گفت: سردار سلیمانی الگوی وفاق و همدلی بود، برای او بلوچ، لر، کرد، عرب و عجم هیچ تفاوتی نداشت، او مدافع مظلوم بود و مطیع رهبری؛ و در هر جا که به او نیاز بود، آماده و حاضر بود، این منش سردار سلیمانی باید الگویی بی‌بدیل برای جوانان عزیز کشورمان باشد.

وی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی الگویی همیشه زنده برای مردم ایران، آزادی‌خواهان و مدافعان حق و مظلومان همه جهان است؛ لذا ما راه شهید سلیمانی را ادامه خواهیم داد و تلاش می‌کنیم در دولت راه و منش سردار سلیمانی را ادامه دهیم، با تمام قدرت در برابر ستمگران ایستاده‌ایم و سرخم نخواهیم کرد.

هیچکس به عنوان دوست بنده به دولت نیامده است

پزشکیان با بیان اینکه در این دولت به هیچ وجه افراد را براساس جناح، دسته و گرایش سیاسی گزینش و انتخاب نکرده‌ایم بلکه همه براساس نظر کارشناسی و خرد جمعی انتخاب شده‌اند، به برخی انتقادات درخصوص انتخاب وزیر جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم اشاره کرد و اظهار داشت: هیچ کسی به عنوان دوست بنده به این دولت نیامده است، تمام اعضای دولت براساس نظر کارشناسان حضور پیدا کرده‌اند. از اسماعیل سقاب اصفهانی تا عبدالناصر همتی، همه براساس توانایی و تخصص انتخاب شده‌اند.

مصمم هستیم هرگونه رانت و قاچاق را ریشه کن کنیم، اما این کار ساده نیست

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه امروز همه باید دست به دست هم دهیم و برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم و پیگیر دفاع از حق مظلومان و محرومان باشیم، بیان کرد: امروز مصمم هستیم که هرگونه رانت، قاچاق و رشوه را ریشه‌کن کنیم، اما این موضوعی نیست که به سادگی محقق شود. بنا داریم که پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل کنیم، این اقدام برای بسیاری با ضرر و زیان همراه است و تلاش می‌کنند که اجازه آنرا به ما ندهند و در این راه مانع ایجاد کنند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه مصمم هستیم یارانه‌ای که به ابتدای زنجیره توزیع اعطا می‌شد را به حساب تک تک مردم ایران واریز کنیم، گفت: در این مسیر قطعا کسانی که رانت‌ها را دریافت می‌کردند، ناراحت خواهند شد و تلاش می‌کنند با ایجاد مانع و مخالفت، دولت نتواند این مسیر را ادامه دهد، اما ما این کار را خواهیم کرد.

عدالت نیست که منابع کشور را در اختیار گروهی خاص قرار دهیم

رئیس جمهور با تاکید دوباره مبنی بر اینکه پرداخت یارانه را قطع نخواهیم کرد بلکه آنرا به انتهای زنجیره توزیع منتقل می‌کنیم، گفت: این عدالت نیست که در این ممکلت به عنوان مسئول دولتی منابع را در اختیار گروهی خاص قرار دهیم، به آنها ارز ۲۸ هزار تومانی بدهیم و در مقابل این افراد کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد کرده‌اند را با دلار به قیمت آزاد به مردم بفروشند. ما قصد داریم که این ارز‌ها و یارانه‌ها را به همه مردم تخصیص دهیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه حفظ معیشت مردم خط قرمز ماست و خود را موظف به تامین آن می‌دانیم، تصریح کرد: این روز‌ها فشار‌های زیادی به وزرا و مسئولان دولتی وارد می‌کنند که این روند را مختل و بی ثباتی ایجاد کنند تا اجازه ندهند ما کار خود را به درستی انجام دهیم. باید همه کمک کنند و دست به دست هم دهیم و معیشت مردم، عدالت و دفاع از مظلوم را در عمل پیاده کنیم و این کار را به حول قوه الهی انجام خواهیم داد.

رئیس‌جمهور گفت: بار سنگینی بر دوش بنده گذاشته شده و با گرفتاری‌های زیادی مواجه هستیم، اما معتقدیم، اگر همان مسیری که سردار دل‌ها طی کرد، یعنی حفظ وفاق و انسجام را بپیماییم، در مقابل قدرت‌های ظالم، ستمگر و نسل‌کش جهان مقاومت خواهیم کرد. این مسیر به حفظ وحدت و انسجام و تبعیت از رهبری معظم انقلاب نیاز دارد؛ خودمان را موظف می‌دانیم که به سیاست‌های رهبر معظم انقلاب عمل کنیم.

در مسیر راهبرد اصلاحات و حل مشکلات مردم، با قدرت از همه دولتمردان دفاع می‌کنیم

وی تفرقه افکنی، دروغ‌پراکنی، تخریب و شایعه‌سازی را مخل راهبرد اصلاحات دولت دانست و تاکید کرد: رسانه‌ای به دروغ اعلام می‌کند که دولت فلان وزیر را قبول ندارد، ما با قدرت از همه دولتمردان دفاع می‌کنیم و با قدرت و با تمام وجود برای حل مشکل کشور و مردم تلاش خواهیم کرد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: جایگاه ریاست جمهوری برای ما یک طعمه نیست بلکه امانتی سنگین بر گردنمان است و خود را موظف می‌دانیم با تمام وجود، برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم. ما آماده شهادتیم، شهادت زیباترین و شیرین‌ترین چیزی است که نصیب یک انسان می‌شود؛ شهادت، سردار سلیمانی را از خاطره‌ها نبرد بلکه شهادت، سردار سلیمانی را برای همیشه زنده نگه داشت. شهادت باعث نشد که امام حسین (ع) از یاد‌ها پاک شود بلکه خون او را در تمام نسل‌ها و در سراسر تاریخ جاری و زنده نگه داشت.

از شهادت نمی‌ترسیم و آماده هرگونه فداکاری برای مردم و ایران هستیم

رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما از شهادت نمی‌ترسیم و برای ملت‌مان، انقلاب‌مان و کشورمان آماده هرگونه فداکاری هستیم و با قدرت تا پایان در همین مسیر خواهیم ماند. دشمنان غدار و ستمگر ما را از شهادت نترسانند؛ به لطف خدا، راه شهیدان عزیزمان را ادامه خواهیم داد و با تلاش و استقامت، برای حل مشکلات مردم گام برمی‌داریم.

پزشکیان در پایان سخنان خود در آیین بزرگداشت ششمین سالگرد شهید سلیمانی، خاطر نشان کرد: با وحدت، انسجام و همدلی است که می‌توانیم این مسیر را به سرانجام برسانیم. خداوند این شهدای عزیز را بر سر سفره پربرکت خود میهمان کرده است، آنان زنده‌اند و از خداوند می‌خواهیم ما را نیز در این مسیر، پایدار و استوار نگه دارد.

