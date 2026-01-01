باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منطقه جدایی‌طلب «سومالی‌لند» افشاگری‌ها رئیس‌جمهور سومالی مبنی بر میزبانی از فلسطینیان رانده‌شده از سرزمین‌شان یا ایجاد پایگاه نظامی برای رژیم تروریستی اسرائیل در ازای به رسمیت شناختن استقلال این منطقه را تکذیب کرد.

وزارت امور خارجه سومالی‌لند در بیانیه‌ای ادعا کرد: «دولت جمهوری سومالی‌لند ادعا‌های کذب رئیس‌جمهور سومالی درباره اسکان مجدد فلسطینیان یا ایجاد پایگاه‌های نظامی در خاک خود را قاطعانه رد می‌کند.» این وزارتخانه مدعی شد که توافق صورت‌گرفته «صرفا دیپلماتیک» است.

در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف از این ادعا‌های بی‌اساس، گمراه کردن جامعه بین‌المللی و تضعیف پیشرفت‌های دیپلماتیک سومالی‌لند است.»

هفته گذشته، رژیم تروریستی اسرائیل برای اولین بار سومالی‌لند را به عنوان یک «کشور مستقل و دارای حاکمیت» به رسمیت شناخت، اقدامی که اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر سومالی و حتی سومالی لند برانگیخت.

روز چهارشنبه، حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی به شبکه «الجزیره» گفت که سومالی‌لند سه شرط رژیم تروریستی اسرائیل را پذیرفته است: ۱. اسکان مجدد فلسطینیان در اراضی این منطقه. ۲. ایجاد پایگاه نظامی در خلیج عدن. ۳. پیوستن به «توافقات ابراهیم» برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل.

با این وجود وزارت خارجه سومالی‌لند دو شرط اول را به طور کامل تکذیب کرده است.

منبع: النشره