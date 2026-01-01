روسیه می‌گوید اوکراین با حمله پهپادی به محل جشن سال نو در خرسون (که اکنون تحت کنترل نیرو‌های روسی است) ۲۴ نفر را به قتل رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روسیه می‌گوید زمانی که مردم در حال جشن گرفتن سال نو در منطقه خرسون واقع در جنوب اوکراین بوده‌اند، کی‌یف در یک حمله پهپادی هتل و کافه‌ای در این منطقه را هدف قرار داده که سبب کشته شدن ۲۴ نفر از جمله یک کودک شده است.

شایان ذکر است که خرسون در حال حاضر تحت کنترل نیرو‌های روسی قرار دارد.

ولادیمیر سالدو، فرماندار منصوب روسیه در خرسون، در بیانیه‌ای اعلام کرد: سه پهپاد اوکراینی به محل جشن‌های سال نو در خورلی، یک روستای ساحلی حمله کردند که به گفته او «حمله‌ای عمدی» علیه غیرنظامیان بوده است. او گفت که بسیاری از مردم زنده زنده در آتش سوختند.

در تصاویر منتشر شده از محل حادثه، حداقل یک جسد زیر یک ملحفه سفید قابل مشاهده بود. ساختمان نیز نشانه‌هایی از آتش‌سوزی شدید داشت و لکه‌های خون روی زمین دیده می‌شد.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که ۲۴ نفر، از جمله یک کودک کشته و ۵۰ نفر زخمی شده‌اند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شکی نیست که این حمله از قبل برنامه‌ریزی شده بود و پهپاد‌ها عمداً مناطقی را که غیرنظامیان برای جشن گرفتن شب سال نو در آنجا جمع شده بودند، هدف قرار دادند.»

وزارت خارجه روسیه در انتها این حمله را «جنایت جنگی» خواند.

در ادامه، دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت که مسکو انتقام خود را در میدان نبرد خواهد گرفت و تاکید کرد: کسانی که این حمله را انجام داده‌اند و فرماندهان آنها باید هدف قرار گیرند.

همچنین، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد: در نهایت حامیان اوکراین در غرب مقصر هستند.

 سیاستمداران ارشد روسی از جمله روسای هر دو مجلس روسیه، کی‌یف را به دلیل انجام این حمله محکوم کردند.

منبع: العربیه

برچسب ها: حمله پهپادی ، اوکراین ، روسیه
