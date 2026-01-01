صفر صادقیپور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، در نشست بررسی پیامدهای بارندگیهای اخیر در برخی محلات بندرعباس از جمله شهرک پیامبر اعظم (ص)، با اشاره به گستردگی سکونتگاههای فرسوده در این شهر گفت: بخش قابل توجهی از اراضی شهری بندرعباس را بافتهای فرسوده و ناپایدار تشکیل میدهد که تعدادی از واحدهای مسکونی در آنها بر روی شیبها، ترانشهها و ارتفاعات ساخته شده و در برابر بارندگی و زلزله آسیبپذیر هستند.
وی افزود: ناپایداری خاک و شستهشدن بستر زمین در زمان بارندگی، خطر تخریب این ساختمانها را افزایش داده و به همین دلیل، ساماندهی آنها در اولویت مدیریت استان قرار گرفته است.
معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه شهرداری بندرعباس مأمور شناسایی واحدهای پرخطر شده است، اظهار کرد: ساختمانهایی که در وضعیت اضطراری قرار دارند باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت شناسایی و برای ایمنسازی فوری، جابهجایی یا تخریب به استانداری و ادارهکل راه و شهرسازی معرفی شوند.
صادقیپور ادامه داد: همچنین واحدهایی که در حال حاضر شرایط بحرانی ندارند، اما در معرض خطرات آتی هستند، باید در بازه زمانی کوتاهمدت و حداکثر تا یک سال آینده وارد فرآیند ایمنسازی یا جابهجایی شوند.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری بندرعباس، تأکید کرد: برای اجرای این طرحها، ادارهکل راه و شهرسازی موظف شده است از ظرفیتهای قانونی حوزه بازآفرینی شهری و اراضی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران استفاده کند تا بخشی از هزینههای مورد نیاز تأمین شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات با همکاری شهرداری بندرعباس و ادارهکل راه و شهرسازی انجام میشود و هدف اصلی آن، کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی، ارتقای ایمنی سکونتگاهها و حفظ جان شهروندان است.