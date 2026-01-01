باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پس از مسابقه تیمهای سپاهان و استقلال تهران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان گفت: رضاییانمیخواهد در جام جهانی بازی کند، اما شرایط ما متفاوت است و به همین دلیل او قصد دارد تیم را ترک کند.
وی گفت: قبل از آنالیز بازی، میخواهم درباره یکی از مربیان سابق استقلال حرف بزنم، او سعی دارد برای بازیکنان من حاشیه درست کند و میخواهد که به استقلال بازگردد.
وی اضافه کرد: من به او میگویم که احترام بگذار و اجازه بده ما در آرامش کارمان را انجام دهیم، اگر دفعه بعدی کارش را تکرار کند اسمش را عنوان خواهم کرد، اما در حال حاضر اسمش را بیان نمیکنم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال با تکذیب شایعه دریافت اولتیماتوم از سوی باشگاه گفت: استقلال بهصورت همزمان در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور دارد و در این رقابتها روند قابل قبولی را پشت سر گذاشته است.
او اظهار داشت: همانطور که پیشتر نیز اعلام کرده بودم، هدف نخست ما صعود از مرحله گروهی رقابتهای آسیایی بود که خوشبختانه این هدف محقق شد، در لیگ برتر نیز با پایان نیمفصل نخست، اگرچه در جایگاهی که انتظار داشتیم قرار نداریم، اما فرصت مناسبی برای جبران در نیمفصل دوم پیش رو است.
وی افزود: در نیمفصل اول موفق شدیم برابر تیمهایی مانند تراکتور و سپاهان به پیروزی برسیم و مقابل پرسپولیس نیز به تساوی دست پیدا کنیم. امیدوارم در نیمفصل دوم، شرایط سختافزاری از جمله وضعیت ورزشگاهها بهبود یابد تا تیم در فضای بهتری به میدان برود.
سرمربی استقلال با اشاره به عملکرد تیمش گفت: با وجود تمام محدودیتها و شرایطی که داشتیم، به نظرم نیمفصل قابل قبولی را پشت سر گذاشتیم. شکلگیری این تیم کار سادهای نبود و در این مسیر با مصدومیت بازیکنان کلیدی و از دست رفتن برخی امتیازها مواجه شدیم که به اعتقاد من، استحقاق آن را نداشتیم.
ساپینتو تصریح کرد: با احترام به داوران، معتقدم در چند مسابقه به دلیل اعلام نشدن پنالتیها امتیازهایی را از دست دادیم. با این حال، به مسیری که تا اینجا طی شده افتخار میکنم. فشار کاری از ابتدای فصل وجود داشته و همچنان ادامه دارد، اما به این شرایط عادت دارم و تمرکزم صرفاً روی بهبود عملکرد تیم در ادامه مسابقات است.
وی درباره محرومیت صالح حردانی از دیدار آینده برابر تراکتور تبریز و همچنین شرایط رامین رضاییان اظهار داشت: محرومیت حردانی اتفاق ناخوشایندی بود و برای بازی بعدی یکی از بازیکنان مؤثر خود را در اختیار نخواهیم داشت. درباره رامین نیز پیشتر توضیح دادهام؛ تصمیمی از سوی من برای کنار گذاشتن او وجود نداشته و در صورت ادامه همکاری، باید شرایط تیم را بپذیرد و بهعنوان عضوی از مجموعه عمل کند.
سرمربی استقلال در ادامه درباره وضعیت جلالالدین ماشاریپوف گفت: این بازیکن دوره درمانی طولانی و سختی را پشت سر گذاشته است. از نظر بدنی شرایط حضور در میدان را دارد، اما هنوز برای بازی کامل ۹۰ دقیقهای آماده نیست، با این حال، در مدت زمان کوتاه نیز میتواند به تیم کمک کند و تلاش میکنیم او به آمادگی ایدهآل بازگردد.
ساپینتو با اشاره به شادی گل اسماعیل قلیزاده گفت: قلیزاده از استعدادهای جوان و آیندهدار فوتبال است. نگاه ما به همه بازیکنان، چه جوان و چه باتجربه، حرفهای است و امیدوارم بتوانم در این مسیر به رشد و پیشرفت آنها کمک کنم.
منبع: ایرنا