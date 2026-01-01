وزیر دفاع اسلواکی با تکرار مواضع سرسختانه دولت خود، عضویت اوکراین در ناتو را غیرممکن دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روبرت کالیناک، وزیر دفاع اسلواکی، تأکید کرد که اوکراین هرگز به پیمان آتیانتیک شمالی (ناتو) نخواهد پیوست و کی‌یف برای عضویت در اتحادیه اروپا نیز با دشواری‌های جدی رو‌به‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی اسلواکی (TASR)، وزیر دفاع این کشور روز پنجشنبه بار دیگر بر موضع خود پافشاری کرد و گفت اوکراین نه‌تنها رنگ عضویت در ناتو را نخواهد دید، بلکه به عقیده او، مسیر این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا نیز بسیار هموار نخواهد بود.

پیش از این در اوت ۲۰۲۵، روبرت فیتسو، نخست‌وزیر اسلواکی، تصریح کرده بود که یکی از شروط اساسی برای پایان دادن به درگیری‌ها، توافق بر سر عدم عضویت اوکراین در ناتو است. وی توضیح داد که علی‌رغم تمامی انتقادها، همواره به طور شفاف با پیوستن اوکراین به این پیمان نظامی مخالفت کرده است.

همچنین فیتسو در مارس ۲۰۲۵ خاطرنشان کرده بود کشور‌هایی در اروپا که در حال حاضر ادعای بیشترین حمایت از اوکراین را دارند، خودشان در آینده مانع اصلی عضویت این کشور در اتحادیه اروپا خواهند شد.

