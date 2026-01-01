باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بدفهمی از توضیح روشنگرانه ‎رئیس‌جمهور درباره فرآیند انتخاب وزرا به بهانه‌ای برای تخریب سازمان‌یافته علیه وزیر جهادکشاورزی مبدل شده است. ‎

نوری قزلجه پیرو سیاست دکتر ‎پزشکیان در مقابله با فساد ارز ترجیحی است و تنها نخواهد ماند.»

مسعود پزشکیان در جریان نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفته بود: «ما برای وزارت جهاد کشاورزی فرد دیگری را انتخاب کرده بودیم. همین مجلس به ما گفت فلانی خوب است او را وزیر بگذارید. این فردی که شما می‌گویید دوست من است را من انتخاب نکردم.»