معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری درباره سخنان اخیر پزشکیان در زمینه انتخاب غلامرضا نوری قزلجه به‌عنوان وزیر کشاورزی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بدفهمی از توضیح روشنگرانه ‎رئیس‌جمهور درباره فرآیند انتخاب وزرا به بهانه‌ای برای تخریب سازمان‌یافته علیه وزیر جهادکشاورزی مبدل شده است. ‎

نوری قزلجه پیرو سیاست دکتر ‎پزشکیان در مقابله با فساد ارز ترجیحی است و تنها نخواهد ماند.»

مسعود پزشکیان در جریان نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفته بود: «ما برای وزارت جهاد کشاورزی فرد دیگری را انتخاب کرده بودیم. همین مجلس به ما گفت فلانی خوب است او را وزیر بگذارید. این فردی که شما می‌گویید دوست من است را من انتخاب نکردم.»

برچسب ها: وزیر جهاد کشاورزی ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
پزشکیان: راه شهید سلیمانی و سرداران مقاومت را با قدرت ادامه خواهیم داد
رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد؛
حمایت رئیس‌جمهور از کابینه قاطع و بدون تردید است
مهاجرانی مطرح کرد:
دولت اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد/ طرح ۲۰ بندی برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران درباره تهدید‌های اخیر آمریکا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه ارسال کرد
فرزین دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور شد
فرمانده نیروی زمینی ارتش: امروز تقابل‌ها ذهن و ادراک انسان‌ها را هدف قرار داده‌اند
حمایت رئیس‌جمهور از کابینه قاطع و بدون تردید است
پزشکیان: استاد مهدوی‌راد نقش ماندگاری درتعمیق عقلانیت دینی و آزاداندیشی علمی ایفا کرده است
طحان‌نظیف: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در خوزستان نیز برگزار می‌شود
شهید سلیمانی، پاسدار حرم ایران و نماد امنیت و انسجام ملی بود
آیین گرامیداشت سرداران مقاومت در مصلی تهران برگزار شد
سخنگوی دولت: گفت‌و‌گو مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است
پزشکیان: راه شهید سلیمانی و سرداران مقاومت را با قدرت ادامه خواهیم داد
آخرین اخبار
پزشکیان: راه شهید سلیمانی و سرداران مقاومت را با قدرت ادامه خواهیم داد
شهید سلیمانی، پاسدار حرم ایران و نماد امنیت و انسجام ملی بود
آیین گرامیداشت سرداران مقاومت در مصلی تهران برگزار شد
حمایت رئیس‌جمهور از کابینه قاطع و بدون تردید است
طحان‌نظیف: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در خوزستان نیز برگزار می‌شود
فرمانده نیروی زمینی ارتش: امروز تقابل‌ها ذهن و ادراک انسان‌ها را هدف قرار داده‌اند
سخنگوی دولت: گفت‌و‌گو مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است
ایران درباره تهدید‌های اخیر آمریکا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه ارسال کرد
پزشکیان: استاد مهدوی‌راد نقش ماندگاری درتعمیق عقلانیت دینی و آزاداندیشی علمی ایفا کرده است
فرزین دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور شد
هدف از برگزاری انتخابات تناسبی تقویت احزاب است + فیلم
اقدامات صداوسیما در حوزه زیست عفیفانه مورد تقدیر کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۱ دی
اعتراضات بازاریان را مدیریت کردیم/ عده معدودی مخل نظم و امنیت عمومی بودند
مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد