در ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گلزار شهدای کرمان به دریایی از وفاداری و احساسات تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه السادات حسینی راد - گلزار شهدای کرمان جایی که هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه، با چشمان اشک‌بار و دستان دعا، بر مزار شهید والامقام جمع شده‌اند. هوای سرد زمستانی کرمان، با گرمای عشق مردم به سردار دل‌ها آمیخته شده و مراسم یادبود، با نوای مداحی و شعار‌های حماسی، یادآور ایثار و مقاومت آن بزرگمرد است. این تجمع عظیم، نه تنها نمادی از وحدت ملی، بلکه پیامی زنده از وفاداری به آرمان‌های انقلاب و شهدا به شمار می‌رود.

مزار شهید اغتشاشات 1401 سردار حمیدرضا هاشمی

موکب سردار ابومهدی المهندس از عراق در گلزار شهدای کرمان

ارتباط بسیار خوب روحانیون با کودکان در غرفه های فرهنگی در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

موکب دختر کاپشن صورتی

واکسی های دهه نودی