باشگاه خبرنگاران جوان - محققان گزارش دادند که واکسیناسیون همچنین به شدت با کاهش خطر بستری شدن در بیمارستان یا درمان در بخش مراقبتهای ویژه در میان مادران باردار مرتبط است.
دکتر «دبورا مانی»، محقق ارشد و استاد زنان و زایمان در دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا، گفت: «یافتههای ما شواهد آشکاری ارائه میدهد که واکسیناسیون کووید ۱۹ از زنان باردار و نوزادان آنها در برابر عوارض جدی محافظت میکند.»
مانی در یک بیانیه خبری گفت: «حتی با تکامل ویروس، واکسیناسیون همچنان مزایای قابل توجهی برای مادر و کودک به همراه دارد.»
دکتر «مارک تورنتین»، یکی از نویسندگان دیگر، در یک بیانیه خبری گفت: «نگاه دقیق به کل دادهها به وضوح نشان میدهد که واکسنهای کووید -۱۹ نه تنها برای استفاده در دوران بارداری کاملاً بیخطر هستند، بلکه هم در دوران بارداری و هم پس از تولد نوزاد محافظتکننده نیز هستند.»
برای مطالعهی جدید، محققان زنان باردار را در کانادا که بین آوریل ۲۰۲۱ و دسامبر ۲۰۲۲ به کووید مبتلا شده بودند، ردیابی کردند. آنها وضعیت زنان و نوزادانشان را بر اساس اینکه آیا مادر باردار واکسن کووید را دریافت کرده است یا خیر، مقایسه کردند.
نتایج نشان داد که واکسیناسیون خطر زایمان زودرس را در طول موج سویه دلتا کووید ۲۰٪ و در طول موج اومیکرون ۳۶٪ کاهش داده است.
محققان گفتند زنانی که در دوران بارداری واکسینه شدهاند، نسبت به قبل از بارداری، میزان زایمان زودرس حتی پایینتری داشتهاند.
این مطالعه میگوید که آنها همچنین نرخ مردهزایی پایینتری داشتند- ۰.۱۷٪ برای کسانی که در دوران بارداری واکسینه شده بودند در مقابل ۰.۴۷٪ برای کسانی که قبل از بارداری واکسینه شده بودند.
«الیزابت مککلایمونت»، محقق ارشد و استادیار گروه زنان و زایمان دانشگاه بریتیش کلمبیا، در یک بیانیه خبری گفت: «هیچ زمان بدی برای واکسیناسیون وجود ندارد- چه در حال حاضر باردار باشید و چه قصد بارداری داشته باشید. اما دادههای ما نشان میدهد که دریافت واکسن در دوران بارداری ممکن است مزایای بیشتری داشته باشد.»
نتایج نشان داد که این زنان همچنین ۶۰٪ کمتر احتمال بستری شدن در بیمارستان و ۹۰٪ کمتر احتمال بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) را داشتند.
مانی گفت: «مجموعه شواهد کاملاً واضح است: واکسیناسیون کووید ۱۹ در دوران بارداری ایمن و مؤثر است. این آخرین یافتهها اطلاعات مهمی را برای زنان باردار و ارائه دهندگان مراقبت از آنها ارائه میدهد و به شدت از راهنماییهای بهداشت عمومی که واکسیناسیون در دوران بارداری را توصیه میکند، پشتیبانی میکند.»
