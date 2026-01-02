باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا روز پنجشنبه از پاسخ مستقیم به سؤالی درباره حمله ادعایی آمریکا به یک اسکله در این کشور خودداری کرد، اما گفت پس از هفتهها فشار نظامی آمریکا، برای همکاری با واشنگتن آماده است.
مادورو در مصاحبه با تلویزیون دولتی درباره ایده گفتوگو با ایالات متحده در مورد قاچاق مواد مخدر، نفت و مهاجرت گفت: «هرجا که بخواهند و هر زمان که بخواهند.»
تاکنون، مادورو حمله زمینی آمریکا به یک تأسیسات پهلوگیری در کشورش را که واشنگتن ادعا کرده قایقهای مواد مخدر را هدف قرار داده بود، تأیید نکرده است.
هنگامی که به صراحت پرسیده شد که آیا این حمله را تأیید یا رد میکند، مادورو گفت: «این ممکن است چیزی باشد که طی چند روز آینده درباره آن صحبت کنیم.»
این حمله اولین حمله زمینی کمپین نظامی آمریکا در خاک ونزوئلا علیه آنچه قاچاق مواد مخدر از آمریکای لاتین ادعا میشود است.
ترامپ روز دوشنبه گفت ایالات متحده یک اسکله برای قایقهای مواد مخدر ونزوئلا را هدف قرار داده و نابود کرده است.
ترامپ نگفت که این یک عملیات نظامی بوده یا عملیات سیا، و همچنین محل وقوع حمله را ذکر نکرد و فقط گفت که «در امتداد ساحل» بوده است.
او به خبرنگاران در اقامتگاه تفریحی مار-آ-لاگوی خود در فلوریدا گفت: «یک انفجار بزرگ در منطقه اسکله که قایقها را با مواد مخدر پر میکنند، رخ داد.»
ترامپ هفتههاست تهدید به حملات زمینی علیه کارتلهای مواد مخدر در منطقه کرده و گفته است که این حملات «به زودی» آغاز خواهد شد، اما این اولین نمونه آشکار است.
نیروهای آمریکا همچنین از سپتامبر حملات متعددی به قایقها در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام دادهاند که به گفته واشنگتن هدف آنها قاچاقچیان مواد مخدر بوده است.
با این حال، دولت آمریکا هیچ مدرکی مبنی بر درگیر بودن قایقهای هدفگیری شده در قاچاق مواد مخدر ارائه نکرده است که بحثهایی را درباره قانونی بودن این عملیات برانگیخته است.
کارشناسان حقوق بینالملل و گروههای حقوق بشری میگویند این حملات احتمالاً مصداق اعدام فراقضایی است، اتهامی که واشنگتن آن را رد میکند.
منبع: خبرگزاری فرانسه