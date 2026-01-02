باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع چین میگوید رزمایشهای اخیر نظامی اطراف تایوان «موجه و ضروری» است و به طور کامل قدرت قوی چین را در مبارزه با «استقلالطلبی» برای ترویج وحدت و مقابله با مداخله نشان میدهد.
آمریکا میگوید بازیهای جنگی چین اطراف تایوان تنشها را «بیدلیل» افزایش میدهد
وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت بازیهای جنگی چین اطراف تایوان تنشها در منطقه را «بیدلیل» افزایش میدهد و از پکن خواست «فشار نظامی خود را متوقف کند.»
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای گفت: «فعالیتها و گفتمان نظامی چین نسبت به تایوان و دیگران در منطقه تنشها را به صورت غیرضروری افزایش میدهد. ما از پکن میخواهیم که خویشتنداری کند، فشار نظامی خود علیه تایوان را متوقف کند و در عوض وارد گفتوگوی معنادار شود.»
گفته میشود پکن روزهای دوشنبه و سهشنبه موشک پرتاب کرد و دهها جنگنده، کشتی نیروی دریایی و گارد ساحلی را مستقر کرد تا تایوان را محاصره کند و گفت این رزمایشها محاصره بندرهای اصلی این جزیره خودگردان را شبیهسازی میکند.
تایپه این تمرینات را «بسیار تحریکآمیز» عنوان کرد.
چین بارها تاکید کرده که تایوان دموکراتیک بخشی از قلمرو آن است و استفاده از زور برای الحاق آن را رد نکرده است.
پیگوت گفت: «ایالات متحده از صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان حمایت میکند و با تغییرات یکجانبه در وضعیت موجود، از جمله با زور یا اجبار، مخالف است.»
چین بار دیگر روز جمعه از این رزمایشها به عنوان اقداماتی «مشروع» دفاع کرد و به کشورها هشدار داد که «از ایجاد مشکل در مسئله تنگه تایوان دست بردارند.»
یک سخنگوی وزارت دفاع چین در بیانیهای در پاسخ به درخواستها برای خویشتنداری، از جمله از سوی ایالات متحده، گفت: «ما از کشورها و نهادهای مرتبط میخواهیم که به اصل یک چین پایبند باشند.»
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه گفت نگران تمرینات تیر زنده چین نیست و به نظر میرسد امکان دستور حمله از سوی همتای خود شی جین پینگ را نادیده میگیرد.
ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره این تمرینات به خبرنگاران گفت: «من رابطه خوبی با رئیسجمهور شی دارم؛ و او چیزی در این مورد به من نگفته است.»
ترامپ گفت: «من اعتقاد ندارم که او این کار را انجام خواهد داد» که ظاهراً به یک حمله اشاره داشت.
نمایش قدرت پکن پس از آن صورت گرفت که دولت ترامپ یک بسته تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دلاری برای تایوان تأیید کرد.
ایالات متحده برای دههها متعهد به تضمین دفاع از خود تایوان بوده است، در حالی که در مورد اینکه آیا نیروهای نظامی آمریکا در صورت حمله مداخله خواهند کرد، مبهم باقی مانده است.
آخرین تمرینات چین ششمین دور عمده مانور از سال ۲۰۲۲ بود، زمانی که سفر نانسی پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان خشم پکن را برانگیخت.
منبع: رویترز