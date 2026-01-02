پرونده مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال با قهرمانی تیم فوتبال سپاهان بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال در حالی شب گذشته بسته شد که تیم سپاهان با ۳۰ امتیاز قهرمان نیم فصل اول شد و تیم پرسپولیس با ۲۸ امتیاز رتبه دوم را به خود اختصاص داد و تیم استقلال هم با ۲۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

بیشترین برد

تیم سپاهان با ۹ برد بیشترین پیروزی را به نام خود اختصاص داد و بعد از آن تیم پرسپولیس با ۷ برد در رتبه دوم قرار دارد.

بیشترین باخت

تیم مس رفسنجان با ۹ باخت بیشترین شکست را به نام خود اختصاص داد و بعد از آن تیم آلومینیوم اراک با ۸ باخت قرار دارد.

بهترین خط حمله

تیم فوتبال استقلال با ۲۰ گل زده صاحب بهترین خط حمله در نیم فصل اول لیگ شد و بعد از آن تیم‌های تراکتور، سپاهان و چادر ملو با ۱۸ گل زده قرار دارند.

بهترین خط دفاع

تیم فوتبال پرسپولیس با ۷ گل خورده بهترین خط دفاع نیم فصل اول را به نام خود ثبت کرد. بعد از آن تیم‌های تراکتور و سپاهان با ۸ گل خورده قرار دارند.

بیشترین مساوی

تیم فوتبال شمس آذر قزوین با ۱۰ تساوی بیشترین مساوی را در نیم فصل اول به نام خود ثبت کرد. بعد از آن تیم‌های فوتبال تراکتور و ذوب آهن با ۸ تساوی قرار دارند.

بهترین تفاضل گل

تیم‌های فوتبال سپاهان و تراکتور با تفاضل گل +۱۰ بهترین تفاضل گل را به خود اختصاص دادند و بعد از آن تیم پرسپولیس با +۹ قرار دارد.

بدترین خط دفاع

تیم مس رفسنجان با ۲۰ گل خورده بدترین خط دفاع نیم فصل اول را در اختیار دارد. بعد از آن تیم استقلال خوزستان با ۱۸ گل خورده قرار دارد.

بدترین خط حمله

تیم فوتبال فولاد با ۷ گل زده بدترین خط حمله نیم فصل اول را به خود اختصاص داد. بعد از آن تیم‌های مس رفسنجان و آلومینیوم اراک با ۸ گل زده بدترین خط حمله نیم فصل اول را در اختیار دارند.

کمترین برد

تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و شمس آذر با یک پیروزی کمترین برد نیم فصل اول را به خود اختصاص دادند. بعد از آن تیم ذوب آهن با ۲ برد کمترین برد را در اختیار دارد.

کمترین باخت

تیم فوتبال پرسپولیس با یک باخت کمترین شکست را در نیم فصل اول به خود اختصاص داد. بعد از آن تیم‌های استقلال و تراکتور با ۲ باخت قرار دارند.

کمترین مساوی

تیم‌های فوتبال سپاهان و آلومینیوم اراک با ۳ تساوی کمترین مساوی را در نیم فصل اول از آن خود کردند.

بدترین تفاضل گل

تیم فوتبال مس رفسنجان با -۱۲ بدترین تفاضل گل را به نام خود ثبت کرد. بعد از آن تیم‌های استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک با -۶ تفاضل گل قرار دارند.

بیشترین کلین شیت

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس با بسته نگه داشتن دروازه خود در ۹ بازی بیشترین کلین شیت در نیم فصل اول به نام خود ثبت کرد. بعد از آن فرزین گروسیان و فرزاد طیبی پور با ۸ کلین شیت قرار دارند.

آقای گل

امیر حسین حسین زاده مهاجم تیم فوتبال تراکتور با ۸ گل زده در صدر برترین گلزنان لیگ برتر فوتبال قرار گرفته است. بعد از آن یاسر سلمانی مهاجم آلبانی تیم فوتبال استقلال با ۷ گل زده قرار دارد.

بهترین پاسور

۱۵ بازیکن با ۳ پاس گل جزو بهترین پاسور نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال هستند.