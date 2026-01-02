رئیس جمهور کره جنوبی، در سفر خود به چین روز دوشنبه با شی جین پینگ دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری یونهاپ به نقل از وی سونگ-لاک، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، گزارش داد که لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، روز دوشنبه در سفر خود به چین با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار خواهد کرد.

لی قرار است روز یکشنبه وارد پکن شود و سپس روز سه شنبه به شانگهای سفر کند و از محل سابق دولت موقت کره بازدید کند.

وی گفت که دستور کار شامل زنجیره‌های تأمین، تجارت دیجیتال، مسائل زیست محیطی، گردشگری و پیشگیری از جرم است و انتظار می‌رود کره شمالی موضوع کلیدی آن باشد. وی افزود که لی از چین خواهد خواست تا نقشی "سازنده" در کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره ایفا کند.

