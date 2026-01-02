رئیس جمهور کره جنوبی، در سفر خود به چین روز دوشنبه با شی جین پینگ دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری یونهاپ به نقل از وی سونگ-لاک، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، گزارش داد که لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، روز دوشنبه در سفر خود به چین با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار خواهد کرد.

لی قرار است روز یکشنبه وارد پکن شود و سپس روز سه شنبه به شانگهای سفر کند و از محل سابق دولت موقت کره بازدید کند.

وی گفت که دستور کار شامل زنجیره‌های تأمین، تجارت دیجیتال، مسائل زیست محیطی، گردشگری و پیشگیری از جرم است و انتظار می‌رود کره شمالی موضوع کلیدی آن باشد. وی افزود که لی از چین خواهد خواست تا نقشی "سازنده" در کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره ایفا کند.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: رئیس جمهور کره جنوبی ، شی جین پینگ
خبرهای مرتبط
هزینه سنگین هند برای تقویت زیرساخت‌های نظامی در مرز چین
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
آسه‌آن برای یافتن راه حل مناقشه تایلند و کامبوج تشکیل جلسه داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طلا و نقره سال نو را با روند قوی آغاز کردند
مداخله ترامپ در امور داخلی ایران: آماده کمک به معترضان در ایران هستم
چین: رزمایش‌های اطراف تایوان «موجه و ضروری» است/ آمریکا: تنش‌ها را کاهش دهید
دختر کیم جونگ اون در کاخ خاندانی، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی او را تقویت کرد
مادورو: آماده گفت‌وگو با آمریکا درباره مواد مخدر و نفت هستیم
روسیه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را گرفته است
رئیس جمهور کره جنوبی برای دیدار با شی جین پینگ راهی چین می‌شود
آژیر‌های هشدار در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد
آخرین اخبار
آژیر‌های هشدار در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد
مداخله ترامپ در امور داخلی ایران: آماده کمک به معترضان در ایران هستم
دختر کیم جونگ اون در کاخ خاندانی، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی او را تقویت کرد
روسیه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را گرفته است
رئیس جمهور کره جنوبی برای دیدار با شی جین پینگ راهی چین می‌شود
چین: رزمایش‌های اطراف تایوان «موجه و ضروری» است/ آمریکا: تنش‌ها را کاهش دهید
طلا و نقره سال نو را با روند قوی آغاز کردند
مادورو: آماده گفت‌وگو با آمریکا درباره مواد مخدر و نفت هستیم
آب پاکی اسلواکی روی دست کی‌یف؛ نه به حضور اوکراین در ناتو
مسکو: اوکراین «عمدا» غیرنظامیان در خرسون را هدف قرار داده است
سومالی‌لند میزبانی از آوارگان فلسطینی را رد کرد
تماس میان اوکراین و ترکیه درباره صلح
سیل افغانستان جان ۱۷ نفر را گرفت
سامورایی‌ها به دنبال زیردریایی اتمی!
ده‌ها کشته در آتش‌سوزی شب سال نو سوئیس
اتحاد ونزوئلا و کوبا در مواجهه با محاصره و ادعا‌های امپریالیستی
استقبال اوکراین و روسیه با ۳۷۳ پهپاد از سال نو
سوریه: داعش قصد داشت شب سال نو علیه کلیساها عملیات انتحاری انجام دهد
خودکشی یک نظامی اسرائیلی در لحظات آخر سال ۲۰۲۵
دفتر رسانه‌ای غزه: سال ۲۰۲۶ باید سالی برای «پایان رنج» و «بازسازی» غزه باشد
روسیه: مدارک تلاش اوکراین برای حمله به اقامتگاه پوتین را به آمریکا تحویل می‌دهیم
حکومت‌نظامی برای نوجوانان فرانسه در شبکه‌های اجتماعی
تظاهرات نیم‌میلیونی در استانبول برای حمایت از فلسطین+ تصاویر
زاخارووا: پول مالیات‌دهندگان غربی صرف کشتن غیرنظامیان می‌شود 
ادعای سیا: اوکراین اقامتگاه پوتین را هدف نگرفته است
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
اوکراین دو سامانه پاتریوت جدید از آلمان مستقر کرد
پست فرانسه هدف حمله سایبری قرار گرفت 
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند