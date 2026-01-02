باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رسول کربکندی پیشکسوت فوتبال در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست تیم سپاهان برابر تیم استقلال در بازی معوقه هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: به نظرم یکی از بازیهای قشنگ لیگ ایران بود و هم سرعت زیاد داشت و هم موقعیت گلزنی ایجاد شد. استقلال زودتر از سپاهان به گل رسید، اما روی اشتباه مدافعان خود گل مساوی را خورد.
او افزود: بازی متعادلی را در نیمه اول دیدیم، اما در نیمه دوم، استقلال خوب شروع کرد و کار را ادامه داد و در نهایت دقایق آخر بازی هم به گل رسید و ۳ امتیاز باارزش گرفت و از کورس عقب نیفتاد. من فکر میکنم با نتیجهای که در این بازی کسب شد، مسابقات لیگ زمانی که شروع شود خیلی حساس میشود. تیم سپاهان برابر هر ۳ تیم بزرگ در اصفهان شکست خورده و بازی برگشتش با این ۳ تیم سختتر است. اگر سپاهان این بازی را پیروز میشد فاصله اش با پرسپولیس تیم دوم جدول رده بندی ۵ امتیاز میشد، اما این اتفاق نیفتاد و الان ۲ امتیاز اختلاف با سرخپوشان منجر به جذابیت لیگ در نیم فصل دوم میشود.
کربکندی درباره اینکه تیم سپاهان به هر ۳ تیم مدعی قهرمانی باخته است، گفت: مدعیان قهرمانی همین ۳، ۴ تیم هستند. من اول لیگ هم گفتم که به نتایج ابتدایی نباید نگاه کرد. تیمهایی که بیشترین سرمایه گذاری کردند و مهرههای بیشتری دارند به طور طبیعی این تیمها باید اول تا چهارم شوند مگر اینکه شگفتی شود. به طور مثال تیمی همانند چادر ملو که خیلی خوب بازی میکند و خوب نتیجه گرفته است. تیمهایی که بازیکنان زیادی دارند، آنها میتوانند جایگاه خودشان را در بالای جدول حفظ کنند.
پیشکسوت فوتبال بیان کرد: رقابت خیلی شدید است و تیم تراکتور برای دفاع از قهرمانی اش خیلی مساوی میکند و این تساویها یک مقدار این تیم را از کورس عقب میاندازد. هر چند این تیم در آسیا خوب نتیجه گرفته است، اما در لیگ داخلی نتایج خوبی کسب نکرده است. به هر حال تیمها نوع فوتبال تراکتور را شناختند و پرتعداد دفاع میکنند و بنای کاری خود را روی ضدحمله میگذارند و این کار را برای تیمهای پرستاره سخت میکند. طبیعی است که در نیم فصل دوم کسب امتیاز سختتر میشود. مسابقات در نیم فصل اول حساس بود و بازیها به هم نزدیک و سخت بود. مسلما بازیها در نیم فصل دوم سختتر و نفس گیرتر است. من فکر میکنم قبل از جام جهانی بازیهای بهتری را ببینیم.
کربکندی بیان کرد: امیدوارم زمینهایی که قرار است مسابقات در آن برگزار شوند کیفیت لازم را داشته باشند تا سطح کیفی بازیها بالا برود. بازی خوبی را از سوی ۲ تیم در زمین خوب نقش جهان دیدیم. یکی از مشکلات ما این است که زمین خوب در تهران نداریم و نداشتن زمین مناسب دارد یک مقدار به فوتبالمان لطمه میزد و برخی از تیمها نمیتوانند کارهای تاکتیکی خود را به خوبی انجام بدهند.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه عملکرد سید حسین حسینی دروازه بان سپاهان را چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: من فکر میکنم حسینی در گلهایی که خورد مقصر نبود. اولی که از طریق پنالتی به دست آورد و دومی هم دروازه بان سپاهان دفع اول را کرد، اما بازیکن استقلال زرنگی کرد و با نوک پا توپ را وارد دروازه سپاهان کرد. حسینی نسبتا خوب بازی کرد و توپهای خوبی را گرفت. به نظرم مدافعان یک مقدار اشتباهاتشان بیش از حد شد. نتیجه بازی سپاهان و استقلال باعث شد که تنور لیگ داغ بماند و رقابتها در دور بعدی داغتر میشود.
کربکندی درباره قهرمانی سپاهان در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال گفت: مسابقات لیگ به شکلی برگزار شد که سخت بود. امسال تیمها در شروع فصل به خصوص تیمهایی که هزینه کمتری کرده بودند با انگیزه و دوندگی توانسته بودند خیلی از تیمهای بزرگ را متوقف کنند. اما مشخص بود که در دراز مدت با کمبود بازیکن مواجه میشوند و هم بازیکنان شناخت بیشتری بهم پیدا میکنند.
او ادامه داد: تیم سپاهان شروع خوبی نداشت و من هم گفتم که ما خیلی عجول تصمیم میگیریم و شعار "حیا کن و رها کن "سر میدهیم. اینها اشکلاتی هست که نشان میدهد ما نسبت به عربها کم حوصلهتر شدیم. این تیم اصفهانی با مهرههایی که دارد و با وضعیتی که باشگاهش دارد یکی از حرفهایترین باشگاه ایران است و هیچ وقت مشکل مالی و بدهی نداشته و مشخص بود که این تیم میتواند نتایج بدی که گرفته بود را همه را جبران کند. فوتبال به این صورت نیست که شما بتوانید همه بازیها را پیروز شوید و واقعا لیگ سختی است.
پیشکسوت فوتبال تصریح کرد: سرمربی تیم استقلال درمعرض اخراج بود و بازیکنانان این تیم تلاش کردند که این بازی را پیروز شوند و در کورس قرار بگیرند. تیم تراکتور قهرمان لیگ بوده است، اما ۵ بازی هست که نتوانسته تیمی را ببرد. وقتی تیمی با دفاع بسته بازی میکند، طبیعی است که فوتبال بازی کردن سخت میشود و پرتعداد دفاع کنند در نهایت میتوانند هر تاکتیکی را بهم بریزند. قطعا تیمهایی مثل سپاهان، تراکتور، استقلال و پرسپولیس این مشکل را جلوی حریفان خود دارند و باید پلنهای مختلفی داشته باشند تا وقتی که حریفشان پرتعاد دفاع میکند بتوانند راهی را برای گل زدن پیدا کنند. الان این مشکلی هست که تراکتور با آن مواجه شده است.
کربکندی درباره اینکه بردهای اقتصادی تیمها را چطور ارزیابی میکند، گفت: یکی از نگرانیهای خودم حتی در بازیهای ملی هم اشکالات دفاعی تیم هایمان است و بازیکنان دفاعی ما پراشتباه کار میکنند. ما باکمبود مهاجم گلزن روبهرو هستیم و تیمها برابر تیمهای صاحب نام پرتعداد دفاع میکنند و بنای کارشان را در ضد حمله میگذارند و یک مقدار گلزنی را سخت میکنند. من فکر میکنم این موضوع در نیم فصل دوم خیلی بدتر میشود و تیمها خیلی سختتر امتیاز میدهند و میگیرند. قبل از جام جهانی فشردگی بازیها زیاد میشود و تیمها هر ۲، ۳ روز یکبار باید بازی کنند و تیمهایی که هم در جام حذفی، هم در آسیا و هم در لیگ برتر هستند کارشان خیلی سخت میشود. البته تیم پرسپولیس که در جام حذفی و آسیا نیست، بازیکنانش فشار کمتری را تحمل میکنند و شاید کارش از لحاظ آسیب دیدگی و مسائل دیگر راحتتر باشد.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه مسابقات لیگ امسال را چطور ارزیابی میکند، گفت: مسابقات خیلی سخت شروع شد و تیمها به طور کامل امنیت بردن را نداشتند. به نظرم اگر مشکلات داوری حل شود و یک مقدار هماهنگی بهتری بین داور و کمک داور ویدیویی باشد و این قدر برای یک صحنه ۵، ۶ دقیقه زمان نبرد، اوضاع بهتر می شود. به نظرم داورها یک مقدار اقتدارشان را در تصمیم گیری از دست دادند و گیر var هستند و این سیستم قدرت داوران را گرفته است و همیشه منتظر هستند تا ببینند در VAR چه اتفاقی میافتد. در همه جای دنیا داور کار خودش را میکند و VAR میتواند به آن کمک کند. اینکه هر زمانی که داوریها و زمینها بهتر باشد، من فکر میکنم مسابقات لیگ بهتر میشود.
او درباره اینکه پدیدهای در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال دیده است، گفت: نه، البته چند جوان خوب در لیگ بودند، اما در مجموع ستارهای که بتواند در آستانه جام جهانی در تیم ملی فوتبال قرار بگیرد ندیدم. به نظرم حردانی یکی از بازیکنانی هست که از رضاییان که کمتر به او بازی دادند، انگیزه بالایی برای بازی کردن دارد و خیلی خوب دارد بازی میکند و برای این بازیکنان، رفتن به جام جهانی یک افتخار بزرگی هست و باید در اوج آمادگی باشند تا بتوانند به تیم ملی فوتبال ما کمک کنند.
کربکندی درباره اینکه فحاشیها در سکوها زیاد شده است، گفت: متاسفانه شرایط دارد روز به روز بدتر میشود و هجمهها و توهینهایی صورت میگیرد. به نظرم تهیه کنندگان برنامههای تلویزیونی باید یک مقدار روی نفراتی که به تلویزیون میآورند بهتر عمل کنند و این بدآموزیها را به حداقل برسانند. به هر حال باید برنامههای تلویزیونی به صورتی باشند که از لحاظ فرهنگی بتوانند به فوتبال ما کمک کنند. همچنین باید یک مقدار شئونات اخلاقی رعایت شود و برخوردهایی که با تماشاگران باید شود هیچ وقت نشده است. ما هیچ گاه نه از لحاظ فرهنگی کاری کردیم و یا از نظر ابزاری که بتواند کمک کند، اقدامی نکردیم.
او خاطر نشان کرد: لیگ انگلیس بدترین تماشاگران دنیا را داشته است، اما الان نگاه میکنید ورزشگاههای این کشور فاصله تماشاگرانشان با نیمکت ۲، ۳ متر است و اینها برنامه ریزی کردند و صندلیهای تماشاگران شماره گذاری شد و دوربینهای قوی گذاشتند و کنترل و برخورد کردند و سکوها درست شد. اما من ارادهای را برای اینکه ورزشگاههای ما از این حالت بیرون بیایند ندیدم و اصلا ورزشگاههای ما جای امنی برای نوجوانان و جوانانی که به آنجا میروند نیستند.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه شانس اول قهرمانی کدامیک از تیمها هست، گفت: هر ۴ تیم شامل استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور شانس قهرمانی را دارند و اصلا نمیشود گفت که تراکتور از کورس قهرمانی خارج شده است. اگر تیم سپاهان بازی با استقلال را پیروز شده بود اختلاف امتیازش ۵ امتیاز میشود و یک مقدار شرایطش بهتر میشد. اما الان به خاطر فاصله یکی، ۲ امتیاز بین تیمهای اول و دوم نمیشود به قطعیت گفت که چه تیمی قهرمان میشود.
کربکندی درباره اینکه عملکرد تیمهای چادر ملو و خیبر خرم آباد را چطور ارزیابی میکند، گفت: چادر ملو اردکان یکی از تیمهایی هست که امسال فوق العاده کار کرده است. این تیم با سرمربی جوانی که داشته و با هزینهای که خیلی کمتر از تیمهای بزرگ کرده است، به نظرم جایگاه خوبی دارد و نتایج خوبی را داشته است. از طرفی تیم فولاد برخلاف تیم چادر ملو براساس بودجه و سرمایه گذاری و بازیکنانی که در اختیار داشته است، جایگاه مناسبی را ندارد. اما عملکرد خیبر خرم آباد و چادر ملو خوب بوده است و نتایجشان استمرار داشته و فوتبالشان نوسان نداشته است. تیمهایی با کمترین بضاعت توانستند نتایج خوبی در لیگ بگیرند.
کربکندی درباره اینکه عملکرد تیمهای پایین جدول را چطور میبیند، گفت: وضعیت پایین جدول هم خطرناک است. تیمهای مس رفسنجان، شمس آذر و ذوب آهن که در پایین جدول هستند با یکدیگر بازی دارند و هر تیمی بتواند بازی رودرو را ببرد میتواند خودش را نجات بدهد و حاشیه امنیت پیدا کند. تیم ذوب آهن به تیمهای همسطح خودش خیلی امتیاز داد و جایگاهش مطمئن نیست. اگر ذوب آهن بتواند ۲، ۳ بازیکن اضافه کند و تیمش یک مقدار ترکیبش باتجربهتر شود، بهتر میشود. البته تیمها برای بقا در پایین هم میجنگند همانطور که در بالای جدول هم به همین صورت است. بازی تیمهای پایین جدول حساس است، چون هیچ تیمی نمیخواهد حذف شود.