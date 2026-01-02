وزیر کشور خطاب به فرمانداران حوزه‌های انتخابیه ذیربط، دستور شروع فرایند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی، وزیر کشور، ضمن تبریک میلاد پر برکت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، روز مرد و گرامیداشت مقام پدر، با صدور دو دستور جداگانه خطاب به فرمانداران حوزه‌های انتخابیه ذیربط، آغاز فرآیند قانونی انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را براساس اجرای «مواد ۲۸ و ۷۹» آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نیز «مواد ۳۴ و ۵۴» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و لحاظ «تبصره ۱ ماده ۴» این قانون، از امروز جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ اعلام کرد.

بر اساس دستور وزیر کشور، مهلت پیش ثبت‌نام غیرحضوری از داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از فردا شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ تا پایان روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ به مدت ۴ روز است. مهلت ثبت‌نام حضوری از داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز از جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ تا پایان روز پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ به مدت هفت روز خواهد بود. همچنین متقاضیان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی می‌بایست ثبت‌نام خود را طی چهار روز از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۴ نهایی کنند.

همچنین مطابق با این دستور، هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری می‌بایست از شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند. همچنین هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه و هیأت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی می‌بایست از یکشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ در مدت چهار روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در حوزه‌های انتخابیه «آذربایجان شرقی»، «تهران»، «خراسان جنوبی» و «خوزستان» و نیز انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «بستان‌آباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر»، همزمان با انتخابات سراسری هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور، جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

 

