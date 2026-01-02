باشگاه تراکتور با دادن پیشنهاد مالی سنگین قصد دارد شهریار مغانلو لژیونر فوتبال کشورمان را به خدمت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه تراکتور بعد از پایان بازی‌های نیم فصل اول فعالیت خود را برای جذب بازیکنان مدنظر اسکوچیچ سرمربی تیم خود در بازار نقل و انتقالات شروع کرده است.

شهریار مغانلو مهاجم تیم الاتحاد کلبا یکی از گزینه‌های مدنظر اسکوچیچ برای تقویت خط حمله تراکتور است. براین اساس گفته می‌شود باشگاه تراکتور مذاکرات خود را برای جذب این بازیکن شروع کرده است و حتی گفته می‌شود پیشنهاد مالی بسیار سنگینی به مغانلو داده است و در تلاش است که او را از پرسپولیس هایجک کند.

مغانلو فعلا که پاسخی به این آفر نداده اما رقم پیشنهادی تراکتور بسیار بیشتر از پرسپولیس است.

مغانلو اخیرا پیشنهاد اولیه‌ تیم‌ سپاهان را قبول نکرد و اعلام کرده بود درصورت بازگشت به لیگ برتر اولویت اصلی اش پیوستن به پرسپولیس است.