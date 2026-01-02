باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پروژه نقشهبرداری منبعباز اوکراینی دیپاستیت در ارزیابی پایان سال خود که در ۱ ژانویه منتشر شد، گزارش داد که نیروهای روسیه در سال ۲۰۲۵، ۴۳۳۶ کیلومتر مربع (۱۶۷۴ مایل مربع) از قلمرو اوکراین را تصرف کردهاند که کمتر از ۱ درصد از خاک این کشور است.
دیپاستیت در ارزیابی خود نوشت: «در مقایسه با سالهای گذشته، سال ۲۰۲۵ واقعاً دشواری برای نیروهای دفاعی اوکراین بود.»
بر اساس گزارش دیپاستیت، نیروهای روسیه در طول سال گذشته موفق به تصرف ۰.۷۲ درصد از کل قلمرو اوکراین شدهاند، از جمله قلمرو در استانهایی که قبلاً اشغال نشده بودند.
اوایل امسال، یک حمله تجدیدشده روسیه منجر به دستیابی نیروهای مسکو به مواضع حداقلی در مناطق قبلاً غیراشغالی شد، از جمله در استانهای دنیپروپتروفسک و سومی که روسیه به ترتیب ۰.۶ درصد و ۱.۰ درصد از قلمرو این استانها را تصرف کرد.
نیروهای روسیه همچنین پیشروی کند، اما فرساینده خود را در سایر مناطق خط مقدم ادامه دادند، زیرا مسکو تلاش خود را برای تصرف قلمرو بیشتر اوکراین در میان مذاکرات صلح جاری میانجیگری شده توسط ایالات متحده افزایش میدهد.
ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه همچنان خواستههای حداکثرگرایانه خود برای خروج اوکراین از قلمروهای جزئی اشغالی را تبلیغ کرده و متعهد شده است تا زمانی که مسکو به هدف خود در اوکراین دست یابد، به پیشروی ادامه دهد.
در میان پیشرویهای روسیه، استان دونتسک بیشترین درصد افزایش زمینهای اوکراینی تصرف شده توسط نیروهای روسیه را شاهد بود که نزدیک به ۷۸ درصد از قلمرو استان اشغال شده است - افزایشی ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته.
در حالی که لوهانسک تقریباً به طور کامل اشغال شده است، روسیه پیشرفت کمی در استان زاپروژیا داشت و عملاً هیچ پیشرویای در استان خرسون نداشت.
بر اساس گزارش دیپاستیت، نیروهای روسیه اکنون حدود ۷۵ درصد از استان زاپروژیا را تصرف کردهاند که اندکی از حدود ۷۳ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است، در حالی که استان خرسون همچنان با ۷۲ درصد اشغال باقی مانده است.
در مجموع، نیروهای روسیه از زمان آغاز الحاق دونباس و کریمه توسط روسیه در سال ۲۰۱۴، کمی بیش از ۱۱۶،۰۰۰ کیلومتر مربع را اشغال کردهاند - که سهم سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۷ درصد از تلفات ارضی اوکراین است. در کل، روسیه کمی بیش از ۱۹ درصد از قلمرو اوکراین را کنترل میکند.
علیرغم پیشرفت در امتداد خط مقدم در سال ۲۰۲۵، سربازان روسی با تلفات گسترده مواجه هستند که ناشی از کمبود تجهیزات محافظتی روسیه، آموزش ناکافی و سبک حملات «موج انسانی» در میان سایر عوامل است.
بر اساس یک تحقیق مشترک توسط بیبیسی روسیه و رسانه مستقل روسی مدیازونا، بیش از ۱۵۶،۰۰۰ سرباز روسی به عنوان تلفات در میدان نبرد تأیید شدهاند - اگرچه آمار کلی بسیار بیشتر است.
در بهروزرسانی ۱ ژانویه، ستاد کل اوکراین گزارش داد که روسیه در طول سال ۲۰۲۵ تنها، حدود ۴۱۸،۱۷۰ سرباز را از دست داده است (کشته و زخمی). این برآورد که به طور کلی با برآوردهای آژانسهای اطلاعاتی غربی مطابقت دارد، احتمالاً شامل کشتهشدگان، اسرا، مجروحان و مفقودان میشود.
کییف ایندپندنت نمیتواند گزارش دیپاستیت را به طور مستقل تأیید کند.
منبع: کییف ایندیپندنت