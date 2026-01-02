باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سمانه حسنپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما از آغاز تحولی اساسی در شیوه اجرای سرشماری نفوس و مسکن کشور خبر داد و اظهار کرد: از سال ۱۴۰۵ سرشماری نفوس و مسکن بهصورت «ثبتیمبنا» اجرا خواهد شد؛ روشی نوین که در آن، اطلاعات ثبتشده افراد در پایگاههای داده و سامانههای دستگاههای اجرایی، مبنای اصلی تولید آمارهای جمعیتی و اجتماعی کشور قرار میگیرد.
وی با اشاره به تفاوتهای این شیوه با سرشماریهای سنتی افزود: در سرشماریهای گذشته، بخش عمده اطلاعات از طریق مراجعه حضوری مأموران آمارگیر و تکمیل پرسشنامهها جمعآوری میشد، اما در روش ثبتیمبنا، دادههای موجود در سازمانهایی مانند ثبت احوال، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای اجرایی تجمیع، پالایش و تحلیل میشود که این امر نقش مهمی در افزایش دقت و کاهش خطاهای آماری دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در کشور گفت: بهمنظور ارزیابی میزان کارآمدی و شناسایی چالشهای احتمالی، چند شهر بهعنوان پایلوت سرشماری ثبتیمبنا انتخاب شدهاند که شهرستان بروجرد بهعنوان یکی از مناطق منتخب، اجرای آزمایشی این طرح را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
حسنپور با تشریح روند اجرای آزمایشی این سرشماری در بروجرد بیان کرد: در مرحله پایلوت، آمارگیران با مراجعه حضوری به منازل شهروندان، اطلاعات خانوارها را ثبت کردهاند و سپس این دادهها با اطلاعات موجود در سامانههای دستگاههای اجرایی تطبیق داده شده است تا میزان همخوانی، دقت و صحت دادهها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج اولیه این بررسیها نشاندهنده ظرفیت بالای این روش در بهبود نظام آماری کشور است.
وی با تأکید بر مزایای متعدد سرشماری ثبتیمبنا تصریح کرد: این شیوه علاوه بر افزایش دقت، صحت و جامعیت آمارها، موجب کاهش هزینهها، تسریع در فرآیند آمارگیری و امکان بهروزرسانی سالانه اطلاعات جمعیتی میشود. از سوی دیگر، دسترسی به دادههای بهروز و دقیق، امکان رصد مستمر تغییرات جمعیتی، مهاجرت، وضعیت اشتغال، مسکن و شاخصهای اجتماعی را برای سیاستگذاران فراهم میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان لرستان در پایان با اشاره به نقش کلیدی آمارهای دقیق در تصمیمسازیها خاطرنشان کرد: اجرای دقیق سرشماری نفوس و مسکن و همچنین تأمین بهموقع اعتبارات پروژههای عمرانی، از الزامات اساسی برنامهریزی اصولی، توسعه متوازن و ارتقای شاخصهای اقتصادی و اجتماعی استان است و میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای علمی و هدفمند در مسیر پیشرفت استان لرستان باشد.