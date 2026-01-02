رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع ۳ فقره تصادف مرگبار در دومین هفته دی ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل احسانپور با اشاره به جزئیات این حوادث گفت: حادثه اول حوالی ساعت ۰۶:۲۰ صبح روز یکشنبه ۷ دی ماه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی، بعد از پل بهاران رخ داد که در این حادثه، راننده یک دستگاه سواری ساینا به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده (آقایی حدود ۴۷ ساله) که درحال تردد غیرمجاز از عرض این معبر بوده برخورد می‌کند و متأسفانه عابر پیاده بر اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان باخت.

وی اعلام کرد: دیگر حادثه مرگبار در تهران با ۴ نفر کشته، ساعت ۲۱:۱۴ شب دوشنبه در موقعیت خیابان دماوند به غرب قبل از خروجی خیابان بابائیان اتفاق افتاد.

او اظهار داشت: در این تصادف، راننده یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تجاوز از سرعت مجاز، پس از برخورد جزئی با یک دستگاه موتورسیکلت، باعث واژگونی موتورسیکلت شده و در ادامه با سرعتی سرسام آور (۱۶۱ کیلومتر بر ساعت) با پایه تابلو راهنمای مسیر برخورد ثانویه داشته که با توجه به سرعت بالای خودرو، موتور و کاپوت جلو از بدنه جدا شده و پس از برخورد با عابر پیاده‌ای که در فاصله ۶۵ متر جلوتر، کنار خیابان حضور داشته، برخورد کرده و با توجه به شدت برخورد، عابر پیاده در دم فوت می‌کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در اثر این حادثه تمامی افرادی که داخل خودرو حضور داشتند (راننده و دو نفر سرنشین که بین ۲۰ تا ۲۲ سال سن داشتند) در دم جان خود را از دست دادند و راننده موتورسیکلت مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ احسانپور عنوان کرد: آخرین حادثه نیز ساعت ۰۶:۰۰ روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه در بزرگراه امام رضا (ع) به سمت غرب، ابتدای لوپ ورودی به بزرگراه شهید رستگاری مقدم رخ داد. در این حادثه راننده یک دستگاه سواری پراید به علت خستگی و خواب آلودگی از ناحیه جلو با عقب یک دستگاه تریلی ماک که در این مسیر در حال تردد بوده برخورد می‌کند و متأسفانه راننده مذکور (آقایی حدود ۳۶ ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

در پایان، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی گفت: سرعت غیر مجاز مهمترین عامل وقوع تصادفات مرگبار است؛ لذا از همه رانندگان می‌خواهیم ضمن تمرکز کامل در هنگام رانندگی، با سرعت مطمئنه برانند وگرنه به خود، سایر سرنشینان خودرو و حتی عابرین پیاده، آسیب جدی می‌زنند.



منبع: پلیس راهور