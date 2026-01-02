باشگاه خبرنگاران جوان _ اصغر خودکار، رئیس اداره محیط زیست شهرستان تالش، اعلام کرد: آتش‌سوزی جنگل و کاجستان در حاشیه منطقه حفاظت‌شده لیسار که از شامگاه پنجشنبه یازدهم دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود، با تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان و مشارکت مردم منطقه، صبح روز جمعه به‌طور کامل خاموش شد و از گسترش حریق جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: در این حادثه, حدود ۷۵۰۰ متر مربع از پوشش جنگلی دست‌کاشت کاج طعمه حریق شد. رئیس اداره محیط زیست تالش خاطرنشان کرد: عوامل این حادثه در دست بررسی و شناسایی قرار دارند و گزارش‌های تکمیلی پس از پایان بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این رخداد بار دیگر اهمیت حضور به‌موقع نیروهای حفاظتی و نقش مؤثر جوامع محلی در صیانت از جنگل‌ها و منابع طبیعی را نشان داد. اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان ضمن قدردانی از همراهی مردم منطقه، بر ضرورت افزایش همکاری‌های مردمی و آموزش‌های زیست‌محیطی برای پیشگیری از چنین حوادثی تأکید می‌کند.

